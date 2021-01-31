وجه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية يناشدهم فيها دعم أمينها العام أحمد أبو الغيط. بعدما قررت القاهرة ترشيحه لرئاسة الجامعة لولاية ثانية.

رسالة السيسي إلى الأشقاء العرب

وبحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية فإن السيسي وجه رسالته “إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات”

القاهرة ترشح أحمد أبو الغيط لولاية ثانية على رأس الجامعة العربية….بس حابة اعرف ماهي إنجازات هذا الرجل !!! pic.twitter.com/fRwX7uMUIk — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 31, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن السيسي تطلع في رسالته لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضى به أحكام ميثاق الجامعة.

ان بقي احمد ابو الغيط امينا عاما للجامعة العربية فأقترح ان نعيد تسمية الجامعة العربية بالجامعة المصرية — Siba Madwar صبا مدور (@madwar_siba) January 31, 2021

سخرية واسعة

وفجر هذا الخبر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بين النشطاء العرب، وخاصة في الكويت.

ابو الغيط احترمه بشدة كسياسي مصري ووزير خارجية لكن الجامعة العربية تحتاج شخص جديد مثل عمرو موسى https://t.co/BDQpLMfsaq — احمد خليفة الفلاسي. 🇦🇪 (@dr_ahf9) January 31, 2021

اعادة ترشيح ابو الغيط للجامعة العبرية تقريبا مش لاقيين اوسخ من كده — احمد عبد السلام (@Qe9Zrp5PwJX0fLv) January 31, 2021

وأكدت معظم التعليقات أن أبو الغيط لا يصلح لهذا المنصب أبدا فهو شخصية مسيسة تنفذ أوامر المخابرات ويخدم مصالح إسرائيل. فضلا عن اهتراء كيان الجامعة من الأساس وعدم وجود أي منفعة منها.

أحمد أبو الغيط قدم خدمات للصهاينه تفوق ماقدمه المؤسسين الأوائل لإسرائيل،وأحمد ابو الغيط يستحق الجنسيه الإسرائيليه ومنصب وزاري لدويله إسرائيل،إعاده ترشيحه لمنصب الأمين العام للجامعه العبريه هو تكريس وإمتداد لعصر إسرائيل وهيمنتها وحاله الصهينه السائده في المنطقه . pic.twitter.com/FY67bELOto — golden sword (@Jamal01980) January 31, 2021

جاء خبر اليوم بترشيح احمد ابو الغيط مره ثانيه لمنصب امينا عاما للجامعه العربيه.

اليست هذه الموءسسه مضيعه للوقت والمال. اسباب انشاءها زالت منذ عقود وخاصه بالعقد الاخير فلماذا هذا الهدر للمال العام والضحك على الذقون — Omar s (@Saroojah1937) January 31, 2021

من إنجازات #احمد_أبو_الغيط هو تغوطه على قضايا الأمة العربية والإسلامية . #جامعة_الدول_العربية هي بالأساس جامعة تخريبية لا إصلاح لها دورها هو الاستقواء على الضعيف وعبادة اس را إيل — عشقي مكة (@AkiaElgarhi) January 31, 2021

ولفت الكاتب المصري جمال سلطان، إلى الغضب الكويتي من ترشيح مصر لأحمد أبو الغيط من أجل ولاية ثانية لرئاسة جماعة الدول العربية.

الكويتيون غاضبون

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الأشقاء في الكويت غاضبون من طرح فكرة التجديد لـ أحمد أب الغيط. أمينا عاما للجامعة العربية خمس سنوات أخرى”

الأشقاء في #الكويت غاضبون من طرح فكرة التجديد لـ #أحمد_أبوالغيط أمينا عاما للجامعة العربية خمس سنوات أخرى ، رغم كبر سنه (80 عاما) ، وغياب أي قيمة قدمها ، الأشقاء يريدون أن يغيروا قواعد "المعاشات" في #مصر ، هل يرضي أحد أن يخرج وزير خارجية مصر على المعاش فيجلس على المقهى مثلا ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 31, 2021

وتابع ساخرا من أبو الغيط والنظام المصري:”رغم كبر سنه (80 عاما) ، وغياب أي قيمة قدمها ، الأشقاء يريدون أن يغيروا قواعد “المعاشات” في مصر. هل يرضي أحد أن يخرج وزير خارجية مصر على المعاش فيجلس على المقهى مثلا !”

بينما عبر آخرون عن رغبتهم في ترشيح السياسي والمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، لهذا المنصب ورأوا أنه جدير به.

وكتب حساب “سياسي الخليج”:”شخصياً .. ( أتمنى ) أن أرى الدكتور عبدالله النفيسي .. أميناً عاماً لـ جامعة الدول العربية .”

شخصياً .. ( أتمنى ) أن أرى الدكتور عبدالله النفيسي .. أميناً عاماً لـ جامعة الدول العربية . — سياسي الخليج (@PoliticalGulf) January 31, 2021

وقال مغرد مشيدا بالفكرة:”الدكتور عبدالله النفيسي مفروض يكون أمين عام دائم. ولو تم اختياره مع انشاء هذا المجلس كان راح يتحقق كل مايحلم به المواطن الخليجي.”

الدكتور عبدالله النفيسي مفروض يكون أمين عام دائم.

ولو تم اختيارة مع انشاء هذا المجلس كان راح يتحقق كل مايحلم بة المواطن الخليجي.#ثانياً: ما راح تحصل ازمات بين دول المجلس لكن سامح الله كل من يقدم له أمين مبرمج ويوجه با الريموت. — يوميات مدير عام (@ooredoo_aq) January 31, 2021

وأكمل:”ثانياً: ما راح تحصل ازمات بين دول المجلس لكن سامح الله كل من يقدم له أمين مبرمج ويوجه با الريموت.”

واعتبرت عائشة أن الدكتور عبدالله النفسي “مقامه ومكانته أكبر بكثير من هذا المنصب. وهذا بيكون تشريف للمنصب اذا وافق الدكتور عليه.”

انا معاك كأمنية لكن شخصيا اشوف الدكتور .عبدالله النفسي مقامه ومكانته اكبر بكثير من هذا المنصب وهذا بيكون تشريف للمنصب اذا وافق الدكتور عليه . — aisha (@AishaMmg) January 31, 2021

بينما رأى أحد النشطاء أنه حتى لو وافق د. عبدالله النفيسي على المنصب ووافقت الدول العربية على تعيينه. فلن يستطيع النفيسي البقاء حتى ساعة.

حتى لو وافق د. #عبدالله_النفيسي على المنصب ووافقت الدول العربية على تعيينه فلن يستطيع د. #عبدالله_النفيسي البقاء حتى ساعة !!!

لأن منصب الأمين العام لمنظمة مُهترئة مثل #جامعة_الدول_العربية تتبع وزارة خارجية #مصر و #السعودية و #الامارات يحتاج إلى مُهرّج من أمثال #احمد_ابو_الغيط 😉 — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) January 31, 2021

نزاهة النفيسي

وتابع مشيرا لفساد الجامعة العربية ونزاهة النفيسي:”لأن منصب الأمين العام لمنظمة مُهترئة مثل جامعة_الدول_العربية تتبع وزارة خارجية مصر. والسعودية والامارات يحتاج إلى مُهرّج من أمثال احمد_ابو_الغيط”

وسخر النشطاء من قرار ترشيح أحمد أبوالغيط لولاية ثانية، وكتب أحدهم:”هو فى جامعة إسمها جامعة الدول العربية؟ وليها رئيس أسمه أحمد أبو الغيط كمان”

هو فى جامعة إسمها جامعة الدول العربية؟؟؟ و ليها رئيس أسمه أحمد أبو الغيط كمان 🤔¡¡¡ — الــگبـ قــوى ـــيـر💪🏿🌴 (@dbQPOGJaoC8THor) January 31, 2021

وكتب السياسي والأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله الشايجي، مستنكرا:”رشحت مصر الثمانيني وزير خارجيتها الأسبق أحمد_أبوالغيط. أمين عام الجامعة العربية ل5 سنوات ثانية.”

🚨رشحت #مصر الثمانيني وزير خارجيتها الأسبق #أحمد_أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية ل5 سنوات ثانية.

إلى متى تبقى #الجامعة_العربية أقدم منظمة إقليمية-حتى أقدم من الأمم المتحدة-مؤسسة هامشية بدون إصلاحات؟

🚨ومتى تنتهي مجاملات وبدعة:الأمين العام من بلد المقر؟!https://t.co/yeBjEXozww — عبدالله الشايجي (@docshayji) January 30, 2021

وتابع متسائلا:”إلى متى تبقى الجامعة_العربية أقدم منظمة إقليمية-حتى أقدم من الأمم المتحدة-مؤسسة هامشية بدون إصلاحات؟. ومتى تنتهي مجاملات وبدعة:الأمين العام من بلد المقر؟!”

كما اعتبر مغرد أن جامعة الدول العربية انتهت فعلا “بعد كامب دافيد وتم استخراج شهادة الوفاة من المطبعين الجدد”

هي الجامعة فعلا انتهت بعد كامب دافيد وتم استخراج شهادة الوفاة من المطبعين الجدد أحمد أبو الغيط ومصطفى الفقي شخصيات تثيرالاشمئزاز علي استعداد لعمل اي شئ من اجل المنصب والمال بعض الحياء من اجل اولادكم والتاريخ — make (@mekawyoumran) January 31, 2021

وأضاف:”أحمد أبو الغيط ومصطفى الفقي شخصيات تثير الاشمئزاز علي استعداد لعمل اي شئ من اجل المنصب والمال بعض الحياء من اجل اولادكم والتاريخ”

نبذة عن أحمد أبو الغيط

ويشار إلى أن أحمد أبو الغيط من مواليد 12 يونيو 1942.

وفي 10 مارس 2016 اختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لنبيل العربي الذي انتهت ولايته في نهاية يونيو 2016.

وشغل أبو الغيط سابقاً منصب وزير خارجية مصر منذ يوليو 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد خلع مبارك.

تاريخه

وعام 1964 حصل أحمد أبو الغيط على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، وبعام 1965 التحق بوزارة الخارجية. عين بعام 1968 سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص وذلك إلى عام 1972 عندما عين عضوًا بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

وفي عام 1974 عين سكرتيرًا ثانيًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة ثم رقي إلى سكرتير أول. وفي عام 1977 عين سكرتير أول لمكتب وزير الخارجية.

كما عين مستشارًا سياسيًا بالسفارة المصرية بموسكو عام 1979 ، وكذلك في عام 1982 أعيد إلى الوزارة وعين بمنصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية.

وبعام 1984 عين مستشارًا سياسيًا خاصًا لدى رئيس الوزراء. وفي عام 1985 عين مستشارًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة. وفي عام 1987 عين مندوبًا مناوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة.

كما أنه في عام 1989 عين بمنصب السكرتير السياسي الخاص لوزير الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا لمكتب الوزير. وفي عام 1992 عين سفيرًا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلًا لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة – الفاو.

أما عام 1996 عين أحمد أبو الغيط مساعدًا لوزير الخارجية. وفي عام 1999 عين بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. وفي يوليو من عام 2004 عين وزيرًا للخارجية.

أيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

وخلال هذه الفترة بين أبو الغيط أن بلاده حذرت حركة حماس منذ فترة طويلة بأن إسرائيل ستقوم بالرد بأسلوب قوي. كما حمل حماس مسؤولية ما يحدث وذلك لأنها لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد.

منصب الأمين العام

ويشار إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية. هو منصب في جامعة الدول العربية.

وتولى المنصب ثمانية أشخاص منذ إنشاء الجامعة، كلهم مصريون، باستثناء الشاذلي القليبي الذي كان تونسيًا.

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