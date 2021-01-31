أحمد أبو الغيط يترشح لولاية جديدة لرئاسة الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط
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أحمد أبو الغيط أغضب الكويتيين بترشحه لولاية ثانية لرئاسة جامعة الدول العربية.. ما علاقة عبدالله النفيسي؟

كتب وطن
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وجه رئيس النظام المصري ، رسالة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية يناشدهم فيها دعم أمينها العام . بعدما قررت القاهرة ترشيحه لرئاسة الجامعة لولاية ثانية.

رسالة السيسي إلى الأشقاء العرب

وبحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية فإن السيسي وجه رسالته “إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات”

ولفتت الصحيفة إلى أن السيسي تطلع في رسالته لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضى به أحكام ميثاق الجامعة.

سخرية واسعة

وفجر هذا الخبر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بين النشطاء العرب، وخاصة في .

وأكدت معظم التعليقات أن أبو الغيط لا يصلح لهذا المنصب أبدا فهو شخصية مسيسة تنفذ أوامر المخابرات ويخدم مصالح إسرائيل. فضلا عن اهتراء كيان الجامعة من الأساس وعدم وجود أي منفعة منها.

ولفت الكاتب المصري جمال سلطان، إلى الغضب الكويتي من ترشيح مصر لأحمد أبو الغيط من أجل ولاية ثانية لرئاسة جماعة الدول العربية.

الكويتيون غاضبون

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”الأشقاء في الكويت غاضبون من طرح فكرة التجديد لـ أحمد أب الغيط. أمينا عاما للجامعة العربية خمس سنوات أخرى”

وتابع ساخرا من أبو الغيط والنظام المصري:”رغم كبر سنه (80 عاما) ، وغياب أي قيمة قدمها ، الأشقاء يريدون أن يغيروا قواعد “المعاشات” في مصر. هل يرضي أحد أن يخرج وزير خارجية مصر على المعاش فيجلس على المقهى مثلا !”

بينما عبر آخرون عن رغبتهم في ترشيح السياسي والمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، لهذا المنصب ورأوا أنه جدير به.

وكتب حساب “سياسي الخليج”:”شخصياً .. ( أتمنى ) أن أرى الدكتور عبدالله النفيسي .. أميناً عاماً لـ .”

وقال مغرد مشيدا بالفكرة:”الدكتور عبدالله النفيسي مفروض يكون أمين عام دائم.  ولو تم اختياره مع انشاء هذا المجلس كان راح يتحقق كل مايحلم به المواطن الخليجي.”

وأكمل:”ثانياً: ما راح تحصل ازمات بين دول المجلس لكن سامح الله كل من يقدم له أمين مبرمج ويوجه با الريموت.”

واعتبرت عائشة أن الدكتور عبدالله النفسي “مقامه ومكانته أكبر بكثير من هذا المنصب. وهذا بيكون تشريف للمنصب اذا وافق الدكتور عليه.”

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بينما رأى أحد النشطاء أنه حتى لو وافق د. عبدالله النفيسي على المنصب ووافقت الدول العربية على تعيينه. فلن يستطيع النفيسي البقاء حتى ساعة.

نزاهة النفيسي

وتابع مشيرا لفساد الجامعة العربية ونزاهة النفيسي:”لأن منصب الأمين العام لمنظمة مُهترئة مثل جامعة_الدول_العربية تتبع وزارة خارجية مصر. والسعودية والامارات يحتاج إلى مُهرّج من أمثال احمد_ابو_الغيط”

وسخر النشطاء من قرار ترشيح أحمد أبوالغيط لولاية ثانية، وكتب أحدهم:”هو فى جامعة إسمها جامعة الدول العربية؟ وليها رئيس أسمه أحمد أبو الغيط كمان”

وكتب السياسي والأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله الشايجي، مستنكرا:”رشحت مصر الثمانيني وزير خارجيتها الأسبق أحمد_أبوالغيط. أمين عام الجامعة العربية ل5 سنوات ثانية.”

وتابع متسائلا:”إلى متى تبقى الجامعة_العربية أقدم منظمة إقليمية-حتى  أقدم من الأمم المتحدة-مؤسسة هامشية بدون إصلاحات؟. ومتى تنتهي مجاملات وبدعة:الأمين العام من بلد المقر؟!”

كما اعتبر مغرد أن جامعة الدول العربية انتهت فعلا “بعد كامب دافيد وتم استخراج شهادة الوفاة من المطبعين الجدد”

وأضاف:”أحمد أبو الغيط ومصطفى الفقي شخصيات تثير الاشمئزاز علي استعداد لعمل اي شئ من اجل المنصب والمال بعض الحياء من اجل اولادكم والتاريخ”

نبذة عن أحمد أبو الغيط

ويشار إلى أن أحمد أبو الغيط من مواليد 12 يونيو 1942.

وفي 10 مارس 2016 اختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا لنبيل العربي الذي انتهت ولايته في نهاية يونيو 2016.

وشغل أبو الغيط سابقاً منصب وزير خارجية مصر منذ يوليو 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد خلع مبارك.

تاريخه

وعام 1964 حصل أحمد أبو الغيط على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، وبعام 1965 التحق بوزارة الخارجية. عين بعام 1968 سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص وذلك إلى عام 1972 عندما عين عضوًا بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

وفي عام 1974 عين سكرتيرًا ثانيًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة ثم رقي إلى سكرتير أول. وفي عام 1977 عين سكرتير أول لمكتب وزير الخارجية.

كما عين مستشارًا سياسيًا بالسفارة المصرية بموسكو عام 1979 ، وكذلك في عام 1982 أعيد إلى الوزارة وعين بمنصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية.

وبعام 1984 عين مستشارًا سياسيًا خاصًا لدى رئيس الوزراء. وفي عام 1985 عين مستشارًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة. وفي عام 1987 عين مندوبًا مناوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة.

كما أنه في عام 1989 عين بمنصب السكرتير السياسي الخاص لوزير الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا لمكتب الوزير. وفي عام 1992 عين سفيرًا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلًا لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة – الفاو.

أما عام 1996 عين أحمد أبو الغيط مساعدًا لوزير الخارجية. وفي عام 1999 عين بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. وفي يوليو من عام 2004 عين وزيرًا للخارجية.

أيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

وخلال هذه الفترة بين أبو الغيط أن بلاده حذرت حركة حماس منذ فترة طويلة بأن إسرائيل ستقوم بالرد بأسلوب قوي. كما حمل حماس مسؤولية ما يحدث وذلك لأنها لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد.

منصب الأمين العام

ويشار إلى أن أمين عام جامعة الدول العربية. هو منصب في جامعة الدول العربية.

وتولى المنصب ثمانية أشخاص منذ إنشاء الجامعة، كلهم مصريون، باستثناء الشاذلي القليبي الذي كان تونسيًا.

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