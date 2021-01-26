كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل مخطط وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يهدف لتجنيد ملك المغرب محمد السادس في حملته الانتخابية المقبلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي يسعيان لتنظيم زيارة ملك المغرب، لإسرائيل، خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

زيارة ملك المغرب لإسرائيل

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الزيارة من المرجح أن تكون قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقرر في 23 آذار/ مارس المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الموظفين في مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي التابع له، يضغطون باتجاه إجراء زيارت ملك المغرب في أقرب فرصة ممكنة.

وحسب الصحيفة، إلى أن الزيارة قد تنظم بمجرد رفع الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون، في الأول من شباط/ فبراير المقبل.

نتنياهو مصمم على انجاح الزيارة

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن نتنياهو مصمم على إنجاح هذه الزيارة، ويرى بها ورقة مهمة يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية.

وأضاف المصدر: “يسعى نتنياهو إلى أن يُنظر إليه على أنه الشخص الذي جلب إلى البلاد ملك المغرب، الذي يحظى أيضًا بالتبجيل من قبل مئات الآلاف من المغاربة في البلاد”.

موافقة ملكية معلقة

وحسب مصادر دبلوماسية، فإنه لا يوجد أي تأكيدات من أن ملك المغرب سيوافق على الوصول قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن العاهل المغربي يعلم أن نتنياهو يسعى إلى استخدام هذه الخطوة لصالح حملته الانتخابية.

وفي السياق، أكد مسؤول إسرائيلي، وفق الصحيفة العبرية، وجود اتصالات لترتيب زيارة قريبة للعاهل المغربي لإسرائيل.

وقال المسؤول: “هناك اتصالات، هناك محاولات، لكنني أستبعد حدوث ذلك، نحن نعلم أن مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي يريدان ذلك بشدة”.

واستدرك المسؤول الإسرائيلي بالقول: “لكن ليس من المؤكد أن سيتمكنون من إتمام هذه الخطوة قبل الانتخابات، وربما يفاجئنا الملك ويقرر أن يأتي”.

اتفاقية التطبيع

والأحد الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على اتفاقية استئناف تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وبعد مصادقة الحكومة على الاتفاقية، سيقوم نتنياهو بعرضها على الهيئة العامة للكنيست، للمصادقة عليها، وفق قناة “كان” العبرية.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو سيعرض الاتفاقية على الكنيست في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، للمصادقة عليها وتصبح بذلك سارية المفعول.

وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت في العام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، على إعلان مشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة. خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أميركي للعاصمة الرباط.

واتفق المغرب وإسرائيل، بحسب الإعلان، على مواصلة التعاون في عدة مجالات. وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

رحلات جوية متبادلة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، توقيع أول اتفاقية مع المغرب من أجل تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وذلك بعدما تقررت إعادة العلاقات بينهما رسمياً شهر ديسمبر الماضي.

وحسب الوزارة، فإن الاتفاقية ستسمح بتنظيم برحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وجميع المطارات الدولية في المغرب. دون قيود على عدد الشركات وحجم الرحلات في الأسبوع.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أنه كما سيتم تشغيل 10 رحلات شحن أسبوعية مباشرة إلى كل طرف.

وفي وقت لم يصدر أي بلاغ رسمي عن وزارة السياحة بالمغرب، نقل موقع صحيفة “إسرائيل هيوم” أن التوقيع على الاتفاقية تم بالفعل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن يشاي دون يحيى، مدير قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية بهيئة الطيران المدني الإسرائيلي، ونظيره طارق طاليبي، مدير النقل الجوي بوزارة السياحة المغربية وقعا الاتفاقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب ستؤدي إلى انخفاض أسعار التذاكر وتقليص كبير في أوقات الرحلات.

وحسب الصحيفة، فإن ذلك لن يجبر الإسرائيليين على تغيير طائراتهم في دول أخرى.

وذكرت الصحيفة أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستشرع قريباً في إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرات دريملاينر بين تل أبيب والدار البيضاء.

كما أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عزمها تشغيل خطوط منتظمة إلى المغرب في أسرع وقت ممكن.

وأوردت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أيضاً إطلاق رحلات جوية أخرى إلى مدينة مراكش، العاصمة التاريخية والثقافية للمغرب، التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي وتجذب ملايين السياح كل عام.

وأشارت إلى أنه في كلتا المدينتين، أي الدار البيضاء ومراكش، كانت هناك جالية يهودية لها تاريخ طويل وتراث ثقافي غني.

سياحة متبادلة

ونقلت الصحيفة عن وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، تصريحاً قالت فيه إن “توقيع اتفاقية الطيران مع المغرب. يمثل انطلاقة تاريخية في العلاقات بين الشعبين”.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية: “هذا الأمر سيمثل دفعة قوية لقطاع الطيران الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يستفيد من الطلب المتوقع للرحلات على هذا الخط”.

وفي سياق ذي صلة، كشفت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، في تصريح سابق. أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفاً إلى 200 ألف.

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن ذلك بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل في العام الحالي.

الجدير ذكره، أن المغرب كانت رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل خلال العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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