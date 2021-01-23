خطوة مثيرة حدثت.. هل تراجع بايدن عن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية!

أثار اختفاء بيان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. وذلك بعد ساعات من وصول الرئيس الامريكي جو بايدن إلى البيت الابيض.

بيان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وتداول ناشطون صورة من الموقع الالكتروني للبيت الأبيض، أظهرت اختفاء البيان.

هل سيلغي المغرب التطبيع؟!

الادارة الأمريكية تحذف بيان اعتراف ترمب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية من موقعها الإلكتروني❗️ pic.twitter.com/vAeESeLBRP — حامد العلي (@Hamed_Alali) January 21, 2021

وأعادت الخطوة الكثير من التساؤلات بشأن تراجع بايدن عن قرار ترامب، إلا أن الأمر بعد التدقيق يظهر مختلفاً.

إدارة جو بايدن تحذف جميع المواد الإعلامية المتعلقة بإعلان ترامب حول الصحراء الغربية، من المواقع الرسمية للبيت الأبيض و وزارة الخارجية الامريكية. — Buda.must (@BudaMustafa) January 20, 2021

ما سر اختفاء بيان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية بعد تولي بايدن مهام الرئاسة الأميركية؟ pic.twitter.com/YGJX4Fedl1 — قناة الحرة (@alhurranews) January 22, 2021

ما الذي جرى بالضبط

فحسب المراقبين، فقد أحال موقع البيت الأبيض الإلكتروني كافة قرارات وبيانات إدارة ترامب للأرشيف، وذلك بعد مباشرة جو بايدن مهامه رئيساً للولايات المتحدة.

وأشار المراقبون، إلى أن من بين القرارات التي لم تعد تظهر على الصفحة الرئيسية، إعلان ترامب حول الصحراء الغربية.

الأمر نفسه اعتمدته وزارة الخارجية الأمريكية، حيث نقلت قرارات الإدارة السابقة إلى الأرشيف. وكان من ضمنها أيضاً القرارات ذات الصلة بالصحراء الغربية.

إجراء روتيني تتبعه الإدارات الامريكية

الجدير ذكره، أن هذا إجراء روتيني يتم مع انتقال السلطة من إدارة إلى أخرى، مع الاحتفاظ بكامل البيانات والقرارات في صفحات أرشيفية.

كما أنه بالإمكان الوصول إلى كافة بيانات إدارة ترامب عبر موقع خاص بها دشنه البيت الأبيض يضم كامل أرشيف الإدارة السابقة.

الجدير ذكره، أن بايدن باشر مهام منصبه رئيسا لأمريكا فور انتهاء مراسم تنصيبه، وقام بتوقيع عدة أوامر تنفيذية ألغى بعضها قرارات سبق وأن اتخذها سلفه ترامب.

ووقع بادين أمرين تنفيذيين بخصوص انضمام بلاده من جديد لاتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية التي انسحبت منهما إدارة ترامب.

إلى جانب ذلك، وقع بايدن أمر تنفيذي ينص على رفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول الإسلامية.

ووقع الرئيس الأمريكي كذلك أمراً تنفيذياً يفرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأمر بايدن بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا، إلى جانب إلغاء تصريح خط أنابيب “كيستون إكس إل”.

وقرر بايدن تعليق بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي خصص البنتاغون أكثر من 3 مليارات لإنشائه وذلك بناء على طلب ترامب.

الجدير ذكره، أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية جاء بعد قبول الرباط التطبيع مع إسرائيل وإعادة العلاقات معها نهاية العام الماضي.

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