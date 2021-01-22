قاد معركة اسقاط مطار بغداد .. ما لا تعرفونه عن وزير الدفاع الأمريكي الجديد في إدارة بايدن؟!

منح الكونغرس الأمريكي الجنرال المتقاعد لويد أوستن استثناء يسمح له بالعمل في منصب وزير الدفاع بالإدارة الأمريكية الجديدة التي يقودها جو بايدن.

استثناء لم يحدث الا مرتين

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاستثناء لم يحدث في تاريخ أمريكا من قبل سوى مرتين. مُنح في إحداهما لجيمس ماتيس حين تولي وزارة الدفاع عام 2017.

وأوستن أول أمريكي من أصول أفريقية يدير “البنتاغون” حال تعيينه.

ويجب منحه تنازلاً عن شرط يلزم أي مرشح لوزارة الدفاع الانتظار لمدة 7 سنوات بعد الخدمة العسكرية، قبل تولي الوظيفة.

والخطوة التالية لتأكيد تثبيت أوستن في المنصب هي نقل الملف للتصويت في مجلس الشيوخ، من دون تحديد موعد لذلك بعد.

جلسة استماع لـ”لويد أوستن”

وكانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد عقدت، الثلاثاء الماضي. جلسة استماع لأوستن.

وقال: “إذا تم تأكيدي في المنصب سأقوم بمهمة وزارة الدفاع، لمنع الحرب وضمان أمن أمتنا، وسأؤيد مبدأ السيطرة المدنية على الجيش”.

الجدير ذكره، أن الديمقراطيين يحاولون التحرك بسرعة لتأكيد أعضاء إدارتهم الجديدة والمسؤولين الآخرين بعد تنصيب بايدن، الأربعاء.

من هو أوستن؟!

تخرج لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الجديد من أكاديمية ويست بوينت لسلاح الجيش الأميركي.

التحق بالمؤسسة العسكرية الأمريكية في عام 1975. وبرز اسمه كثيرا بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001.

ترأس أوستن القيادة الوسطى الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط سانتكوم بين عامي 2013 و2016.

تولى مهمات عسكرية متعددة خاصة في حربي العراق وأفغانستان.

وكان الجنرال الأمريكي ضد تقليل عدد الجنود الأمريكيين في العراق لكن أوباما أجبره، وهو القائد الأساسي لمعركة المطار التي سقط بعدها نظام صدام حسين واحتل العراق.

ومن أكثر مواقف أوستن الشهيرة استشهاده بخطاب للرئيس المصري الراحل أنور السادات في كلمة له عام 2013 خلال مؤتمر العلاقات العربية الأمريكية.

وقال أوستن: “في الـ20 من نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات أدلى بخطاب تاريخي أمام الكنيست في القدس ليصبح أول رئيس لدولة عربية يزور إسرائيل”.

وأضاف: “وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان أن في حياة الأمم والشعوب لحظات. يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة”.

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