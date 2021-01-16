فريق تشلسي الإنجليزي
فريق تشلسي الإنجليزي
Videoرياضة

” شاهد” تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على فولهام بهدف نظيف

كتب وطن
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تغلب فريق الإنجليزي بصعوبة على فريق بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 19 من منافسات الممتاز “البريميرليج”، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب ” كرافين كوتاج”.

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هدف الفوز للبلوز

وسجل هدف الوحيد لفريق تشيلسي الإنجليزي” ” عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” ميسون ماونت” 22 عاماً، في الدقيقة ال 78 من أحداث المباراة من الشوط الثاني، بتسديدة قوية أحرزها اللاعب في شباك الفريق المنافس فولهام، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

وبهذا الفوز الصعب لفريق تشيلسي ” البلوز” رفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن من الترتيب، بينما تجمد فريق عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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