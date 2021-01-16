” شاهد” تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه على فولهام بهدف نظيف

تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي بصعوبة على فريق فولهام بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب ” كرافين كوتاج”.

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هدف الفوز للبلوز

وسجل هدف الوحيد لفريق تشيلسي الإنجليزي” البلوز” عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” ميسون ماونت” 22 عاماً، في الدقيقة ال 78 من أحداث المباراة من الشوط الثاني، بتسديدة قوية أحرزها اللاعب في شباك الفريق المنافس فولهام، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

وبهذا الفوز الصعب لفريق تشيلسي ” البلوز” رفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن من الترتيب، بينما تجمد فريق عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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