مورينيو يشن هجوماً ضد لاعبي ” توتنهام” بعد تعثرهم أمام ” فولهام” بالتعادل الإيجابي في دوري “البريميرليج”

انتقد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي “السبيرز” البرتغالي “جوزيه مورينيو” 57 عاماً، لاعبيه في أعقاب التعادل الإيجابي مع فريق فولهام مساء يوم أمس الأربعاء، والذي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنافسين، ضمن منافسات الجوالة السادسة المؤجلة من دوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب “توتنهام”.

حسم المباراة مبكراً

وقال المدرب مورينيو في تقارير صحفية إنجليزية ولقناة النادي، إن ” فريقه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في المباراة والفوز فيها أمام الفريق المنافس، مجدداً حديثه عن فشل “توتنهام” في حسم نتيجة المباريات مبكراً.

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🎥 | " كالعاده كانت لدينا فرصة الفوز بالمُباراة في الشوط الأول وفرصة أكبر في الشوط الثاني " ..

• تصريح جوزيه مورينيو لقناة النادي بعد التعادل المُخيب للآمال مع فولهام . pic.twitter.com/dhGtjdsc9W — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) January 14, 2021

وقد تعثر فريق توتنهام أمام ضيفه فولهام بالتعادل الإيجابي، حيث سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين 27 عاماً الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة ال 25 من أحداث الشوط الأول، ليأتي هدف تقليص الفارق والتعادل في مجريات الشوط الثاني من فريق فولهام في الدقيقة ال 74 عن طريق خط الوسط البرتغالي المعار ” إيفان كافاليرو” 23 عاماً، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بينهما.

🎥 | " ليلة صعبه ، أشعر بخيبة أمل من النقطه الواحده " ..

• تصريح هويبيرغ لقناة النادي بعد التعادل المُخيب للآمال مع فولهام . pic.twitter.com/PfIA8kbN3V — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) January 14, 2021

المان يونايتد وصدارة الترتيب

ويحتل فريق توتنهام الإنجليزي عقب خسارته أمام ضيفه فولهام، المركز السادس برصيد30 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر المان يونايتد “الشياطين الحمر” الذي يتربع على صدارة الترتيب، بينما يحتل الفريق المنافس فولهام بعد خطفه نقطة من الفريق المستضيف على أرضه” توتنهام” المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، في الدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي “البريميرليج”.

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