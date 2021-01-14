المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
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مورينيو يشن هجوماً ضد لاعبي ” توتنهام” بعد تعثرهم أمام ” فولهام” بالتعادل الإيجابي في دوري “البريميرليج”

كتب وطن
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انتقد مدرب فريق الإنجليزي “السبيرز” البرتغالي “” 57 عاماً، لاعبيه في أعقاب التعادل الإيجابي مع فريق مساء يوم أمس الأربعاء، والذي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنافسين، ضمن منافسات الجوالة السادسة المؤجلة من دوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب “توتنهام”.

حسم المباراة مبكراً

وقال المدرب مورينيو في تقارير صحفية إنجليزية ولقناة النادي، إن ” فريقه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في المباراة والفوز فيها أمام الفريق المنافس، مجدداً حديثه عن فشل “توتنهام” في حسم نتيجة المباريات مبكراً.

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وقد تعثر فريق توتنهام أمام ضيفه فولهام بالتعادل الإيجابي، حيث سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين 27 عاماً الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة ال 25 من أحداث الشوط الأول، ليأتي هدف تقليص الفارق والتعادل في مجريات الشوط الثاني من فريق فولهام في الدقيقة ال 74 عن طريق خط الوسط البرتغالي المعار ” إيفان كافاليرو” 23 عاماً، لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بينهما.

المان يونايتد وصدارة الترتيب

ويحتل فريق توتنهام الإنجليزي عقب خسارته أمام ضيفه فولهام، المركز السادس برصيد30 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر المان يونايتد “الشياطين الحمر” الذي يتربع على صدارة الترتيب، بينما يحتل الفريق المنافس فولهام بعد خطفه نقطة من الفريق المستضيف على أرضه” توتنهام” المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، في الدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي “البريميرليج”.

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