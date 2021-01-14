السفارة الإماراتية
السفارة الإماراتية
الهدهد

انفجار داخل سفارة الإمارات بهذه الدولة يحدث ضجة والوكالة الرسمية تكشف حقيقة الأمر

كتب وطن
0

ردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “” على التقارير المتداولة بشأن انفجار وقع في سفارتها بالعاصمة البنغلاديشية دكا.

مركز

وردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة في دكا يوم أمس الأربعاء، قالت “وام” إن الحادث عرضي.

وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن سفارة البلاد هناك، أوضحت أن الحادث العرضي جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف في مركز التأشيرات التابع للسفارة.

اقرأ ايضاً: “شاهد” فيديو انفجار مخزن للألعاب النارية في دبي يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة واسعة!

التحقيقات

وأكدت أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

وشكك النشطاء بالراوية الرسمية الإماراتية مشيرين إلى أن الانفجار يعتقد أنه كان عملا إرهابيا، يستهدف سفارة الإمارات تحديدا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن زايد يواصل تصهينه بكل فخر وتل أبيب ممتنة له بشدة على هذا القرار الجديد

الهدهد

“شاهد” هكذا تتحرك آلة الإمارات الإعلامية لنسف المصالحة ومعاودة استعداء…

الهدهد

المخابرات المصرية قلقة جداً من هذه التحركات في الإمارات ورفعت تقرير عاجل للسيسي

الهدهد

بحضور حمد المزروعي .. الامارات تحتضن المثليين والمتحولين جنسيا وتفتتح مقر دائم لهم!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.