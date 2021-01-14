ردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” على التقارير المتداولة بشأن انفجار وقع في سفارتها بالعاصمة البنغلاديشية دكا.

مركز التأشيرات

وردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الإمارات في دكا يوم أمس الأربعاء، قالت “وام” إن الحادث عرضي.

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الدولة في #بنجلاديش.. سفارة الدولة في دكا: التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث عرضي نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف.#وام pic.twitter.com/BqEreihNdc — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 14, 2021

وتابعت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن سفارة البلاد هناك، أوضحت أن الحادث العرضي جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف في مركز التأشيرات التابع للسفارة.

اقرأ ايضاً: “شاهد” فيديو انفجار مخزن للألعاب النارية في دبي يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة واسعة!

التحقيقات

وأكدت السفارة أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

وشكك النشطاء بالراوية الرسمية الإماراتية مشيرين إلى أن الانفجار يعتقد أنه كان عملا إرهابيا، يستهدف سفارة الإمارات تحديدا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك