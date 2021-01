أثارت اليوتيوبر السورية الشهيرة “أم سيف”، قلق متابعيها بآخر فيديوهاتها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، وجعلها تتصدر قائمة المواضيع الأكثر بحثاً عبر مُحركات البحث.

ونشرت “أم سيف” والمقيمة في تركيا، فيديو تعلن خلاله اعتزالها اليوتيوب وإغلاقها لقناتها التي أطلقتها قبل 3 سنوات ويتابعها أكثر من 5 ملايين مشترك.

وظهرت “أم سيف” بالفيديو الذي رصدته “وطن” على غير عادتها ووجهها البشوش الذي اعتاد عليه متابعيها، وكانت تلتفت يميناً ويساراً وكأن أحداً يرغمها على تصوير الفيديو تحت التهديد والتخويف، قبل أن تنهي الفيديو بشكل مُفاجئ.

وقالت أم سيف بالفيديو: “قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض وأحسن سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتهم معاكو وهلأ أجا الوقت اللي صار لازم أترك فيه اليوتيوب وأنا معاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب وحابة إنه قلكم شغلة.. باي”.

وما زاد قلق المتابعين، ظهور علامات إيذاء نفسي وجسدي على “ام سيف”، وظهور كدمات على معصم يدها.

وأطلق الناشطون عدة هاشتاجات تصدرت “تويتر” مثل #ام_سيف_في_خطر، و#ساعدوا_ام_سيف، نشروا خلالها عدة دلائل تؤكد أن اليوتيوبر السورية في خطر، مُطالبين بإنقاذها والكشف عن مصيرها.

كما كشفوا أن الإشارة التي فعلتها “ام سيف” بيدها، هي إشارة عالمية مُتعارف عليها وتعني أنا صاحبها في خطر، ويتعرض للعنف المنزلي، وسط مخاوف من تعرضها للقتل.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول مصير “ام سيف”.

