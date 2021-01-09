فجرت صديقة المغربية بسمة بوسيل مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت السبب الحقيقي الذي جعل بسمة تطلب الطلاق من زوجها الفنان المصري تامر حسني.

صديقة بسمة بوسيل كشفت المستور

ونشرت صديقة بسمة بوسيل المحامية سارة درويش مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.

وقالت سارة درويش بالفيديو أن سبب طلب بسمة الطلاق من تامر حسني هي فنانة أخرى.

أقرأ أيضاً: “متهور بس بحبك”.. “شاهد” بسمة بوسيل تتسكع مع صديقاتها بعد أزمتها مع تامر حسني!

وأشارت المحامية إلى أن تصرف هذه الفنانة مع تامر حسني، استفز زوجته بسمة بوسيل بشدة.

حامل بلا زواج

وهاجمت سارة درويش الفنانة التي رفضت ذكر اسمها وقالت: “هناك فنانة ظهرت على ET بالعربي، وقالت إنها لا تتحدث بأمور بيتها ولا تُخرجها للإعلام، ولكن أهلك لم يربوكي، وحملتي بلا زواج”.

وبينما تراجعت سارة درويش وقامت بحذف الفيديو من حسابها، إلا أن الجمهور رجح أنها تقصد الممثلة المصرية زينة، خاصة أن المواصفات تنطبق عليها، فهي صديقة مقربة من حسني ولاحقتها شائعات حول وجود علاقة تربطهما.

كما أن زينة ظهرت على برنامج ET وتحدثت عن تامر حسني وقالت إنه رجل قوي الشخصية في بيته ومع زوجته وأولاده ولا يسمح أبدًا بالتدخل في حياته.

طلاق تامر وبسمة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة بانفصال الثنائي، حين أعلنت بسمة بوسيل على “إنستجرام” أنها وزوجها تامر حسني منفصلين منذ فترة، وأنهما يحضران حاليا لأوراق الطلاق.

وعادت بسمة بوسيل وأعلنت عن تصالحها مع زوجها الفنان الشهير بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وكتبت عبر “انستجرام”: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

الجدير بالذكر أن تامر وبسمة متزوجان منذ 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك