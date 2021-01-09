كشف عالم فيزياء النظرية الشهير، الأستاذ في كلية مدينة نيويورك، ميتشيو كاكو، عن ثلاثة من أكثر توقعات 2021 المثيرة بشأن مستقبل البشرية، مؤكداً أن ترجيحاته تؤكد إمكانية مساعدة التكنولوجيا في القضاء على مرض السرطان.

توقعات 2021 يجب أن نترك الأرض ونذهب إلى المريخ

وقال كاكو، إن السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي وظهور العملات الافتراضية، على الأبواب، وأن الإنسانية بحاجة إلى تركيز جهودها على التحرك بعيدا عن الكوكب، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى بوليصة تأمين، وخطة احتياطية، لا أحد يقول إننا يجب أن نترك الأرض ونذهب إلى المريخ، لكن التسوية على المريخ هي احتمال مؤكد”.

التنبؤات الأكثر إثارة للعقل حول المستقبل

كشف الدكتور كاكو عن تنبؤاته الثلاثة الأكثر إثارة للعقل حول المستقبل، أولها أن الإنسانية ستصبح حضارة ترتاد الفضاء، قائلاً: “منعت المسافات الهائلة بين الكواكب والنجوم البشر من استيطان عوالم أخرى غير الأرض، وحتى استعمار الأجسام القريبة مثل القمر والمريخ يمثل تحديا كبيرا ما يزال يتعين علينا التغلب عليه”.

اقرأ أيضاً: توقعات مثيرة لعالمة فلك لبنانية لمصير محمد بن سلمان ومحمد بن نايف هذا العام!

ويعتبر كاكو، أن الإنسانية في طريقها لأن تصبح نوعا يرتاد الفضاء بقوله: “نحن ندخل ما أسميه العصر الذهبي القادم لاستكشاف الفضاء”، فيما يخشى أنه لا مفر من أن تتعرض الأرض يوما ما لكارثة كبرى، مثل الكويكب الذي قضى على معظم الحياة على الأرض قبل 66 مليون سنة.

الكواكب

ويعتقد الفيزيائي الشهير، أنه سيكون من الحكمة نشر البشير عبر النجوم، بالرغم من عدم وجود مثل هذا “الكوكب” في طريقه إلينا في أي وقت قريب، مضيفاً: “الآن، بالطبع، أعاد إيلون موسك إحياء هذه الرؤية بالحديث عن أنواع متعددة الكواكب”.

قوانين الفيزياء تقف في الطريق

ومع ذلك، فإن قوانين الفيزياء تقف في الطريق، لأن السفر إلى الفضاء عمل مكلف وغير فعال، حيث يتطلع الدكتور كاكو إلى استخدام تكنولوجيا رحلات الفضاء التي تستخدم أشعة الليزر الأرضية، لدفع المركبات الفضائية إلى ما يصل إلى 20% من سرعة الضوء، وهذه التكنولوجيا موجودة بالفعل ولا يمكن تحسينها، وفي الوقت المناسب، كما يعتقد الفيزيائي، ستسمح لنا بالوصول إلى أحد أقرب نجومنا، بروكسيما سنتوري.

أساطيل من الروبوتات والآلات

وقال الدكتور كاكو، إن البشر سيحتاجون إلى بناء أساطيل من الروبوتات والآلات التي ستنشئ ملاجئنا ومستعمراتنا من المواد الموجودة بالفعل في هذه العوالم المستكشفة حديثا.

وفيما يتعلق بتوقعه ثاني، فإن الفيزيائي الشهير يرى بأن البشر سيوسعون قدرات الدماغ، خاصة وأن المجاز الشائع في الخيال العلمي هو أن البشر يستخدمون فقط نسبة صغيرة جداً من قدراتهم العقلية.

التكنولوجيا ستسمح لنا بتوسيع آفاقنا

وعلى الرغم من أن العلماء دحضوا هذا الادعاء تماما، إلا أن الدكتور كاكو يعتقد أن التكنولوجيا ستسمح لنا بتوسيع آفاقنا، مشيراً إلى أن أجهزة الكمبيوتر ستربط عقولنا بالإنترنت وتسمح لنا بتبادل الذكريات ومشاركة عواطفنا مباشرة مع الآخرين، كما أطلق على هذه التكنولوجيا الجديدة المذهلة اسم “شبكة الدماغ”.

وأضاف: “نحن ندخل حقبة جديدة حيث يمكن للإنترنت أن يصبح “شبكة عقول”. ويمكن لشبكة الدماغ أن تحل محل الإنترنت الرقمي، وبدلاً من الأصفار والآحاد، سترسل المشاعر والذكريات على الإنترنت. وبالطبع سيحبها المراهقون”.

الإنسان سيقضي على السرطان مرة واحدة

وفيما يتعلق بالتوقع الثالث، فيرى كاكو، أن الإنسان سيقضي على السرطان مرة واحدة وللأبد، حيث يعتقد أن الإنسانية تدخل “الموجة الرابعة من الابتكار العلمي” التي ستشمل دمج التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين البشرية.

ويعتقد الفيزيائي أننا سنجد علاجات لأمراض مثل السرطان والزهايمر ومرض باركنسون بمرور الوقت، قائلاً: “ستكون لدينا رصاصة سحرية ضد السرطان باستخدام طب النانو، هذه جزيئات فردية في الخلايا يمكنها استهداف الخلايا السرطانية الفردية باستخدام تقنية النانو”.

توقعات 2021 اكتشاف الأمراض في المنزل

وستساعد التطورات التكنولوجية الأخرى الناس على اكتشاف الأمراض في المنزل، عن طريق الكشف عن الخلايا السرطانية في سوائل الجسم.

ويعتقد الدكتور كاكو أن الطب سيصبح غير جراحي باستخدام التقنيات التي ستحلل الأعراض مباشرة من رقائق الحمض النووي وهي تقنية أطلق عليها اسم “الخزعات السائلة”، متابعاً: “ستكون لدينا سنوات من التحذير من أن هناك مستعمرة من الخلايا السرطانية تنمو في أجسامنا. وسيتساءل أحفادنا كيف يمكن أن نخشى السرطان كثيرا؟”.

الجدير ذكره، أن كاكو ذو الثلاث وسبعين عاماً لا يعتبر غريباً على عالم الخيال العلمي الرائع والتكنولوجيا المتطورة. وبصفته فيزيائيا نظريا ومستقبليا، كتب العديد من الكتب الأكثر مبيعا عن عالم الغد، واستضاف العديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك فيلم وثائقي على هيئة الإذاعة البريطانية مدته ثلاث ساعات بعنوان رؤى المستقبل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك