انتشرت أنباء بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة السيدة فيروز بفيروس “كورونا”، وذلك بعد وفاة الموسيقار إلياس الرحباني عن عمر يناهز الـ83 عاماً بسبب إصابته بالفيروس.

فيروز خضعت للعزل الصحي

وذكرت الأنباء المتداولة أن السيدة فيروز خضعت للعزل الصحي تحت إشراف ابنتها ريما، ما أثار قلق الجمهور.

لكن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نفت هذا الخبر تماماً، وقالت في بيان رسمي رصدته “وطن”: “تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي”.

خبر كاذب عن فيروز منسوب الى الوكالة الوطنيةhttps://t.co/VWeBkjW5hY — National News Agency (@NNALeb) January 6, 2021

الخبر عار عن الصحة

وأضافت الوكالة: “هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح”.

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ونعت فيروز في وقت سابق الراحل إلياس الرحباني، بفيديو مؤثر نشرته على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” عقب نبأ الوفاة.

الياس الرحباني في ذمة الله

ويظهر بالفيديو لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين “الأخوية الرحبانية” لأغنية “هجروا الأحبا الحارة”.

وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، الاثنين الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

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