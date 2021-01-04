ما بعد القمة ليس كما قبلها.. ناشط عماني متشائم من جهود المصالحة الخليجية وهذا اقتراحه لإنهاء الأزمة بالكامل!

كشف الناشط العماني والمعارض السابق، سعيد جداد والذي عفي عنه في عهد السلطان هيثم بن طارق، أسباب عدم انتهاء الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر واقتصار المصالحة على الدوحة والرياض في الوقت الراهن.

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وقال جداد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لن تنهي أزمة الخليج إلا بزلزال يغير قواعد اللعبة والليالي القادمة يبدو أنها حافلة بالأحداث وما بعد قمة العُلا ليس كما قبلها”.

لن تنتهي أزمة الخليج الا بزلزال يغير قواعد اللعبة والليالي القادمة

يبدو أنها حافلة بالاحداث وما بعد قمة العلا ليس كما قبلها. — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) January 4, 2021

السلطان هيثم وملك البحرين سيغيبان

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية وذلك بحضور الأمير تميم لأول مرة منذ حصار قطر، فيما يغيب عن القمة السلطان العماني هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى، وينوب عن الإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين ومحللين قولهم إن الإمارات كانت أكثر ترددًا في الموافقة على التقارب مع قطر .

الامارات قلقة

وأرجع هؤلاء ذلك جزئيًا إلى أن الإمارات قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر بتركيا.

حل وسط

من جانبها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إنهم توصلوا إلى حل وسط يسمح لقطر بتحليق الطائرات مرة أخرى فوق الدول الخليجية الثلاث في مقابل إسقاط الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الطعون القانونية ضد الدول الأربع التي طلبت 5 مليارات دولار كتعويض عن حظر المجال الجوي.

اتفاق السعودية وقطر

واعتبر مسؤول أميركي الاتفاق بين السعودية و قطر بأنه ليس مثاليًا لكن ما يظهره هو الان الاطراف تعتقد انها ستكسب اكثر من انهاء هذه الازمة بالمقارنة مع تركها دون حل الى ما بعد ادارة ترمب.وفق ما قال لـِ”وول ستريت جورنال”

كوشنر سيحضر

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنّ قادة خليجيون طلبوا من جاريد كوشنر حل الازمة الخليجية في نهاية العام الماضي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الكويت انتهاء الحصار المفروض على دولة قطر، واستئناف العلاقات بينها وبين السعودية، وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما.

أمير الكويت والمصالحة الخليجية

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أنه “تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية، خالية من أي عوارض تشوبها”.

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