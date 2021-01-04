سلط تقرير خبيث لصحيفة “العرب” الممولة إماراتياً على ما زعم أنه تفاقم للأزمة المالية التي تشهدها سلطنة عُمان وعجز في الموازنة العامة للعام الجاري، الأمر الذي دفع المغرد العماني الشهير الشاهين للرد على تلك الأكاذيب.

وفي التفاصيل، قال تقرير الصحيفة الممولة إماراتياً والذي حمل عنوان: “الأزمة المالية تفاقم حاجيات التمويل لسلطنة عمان”، إن الأزمة المالية التي ترجمها قانون موازنة بعجز ضخم فاقم حاجيات سلطنة عمان للتمويل، زاعماً أن ذلك دفعها إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى الاحتياطات المالية لسد الفجوة المالية في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته جائحة كورونا صعوبة.

سلطنة عمان ستضاعف سقف تمويلاتها الخارجية

وحسب التقرير الإماراتي، فإن مؤشرات وتقارير كشفت أن سلطنة عمان ستضاعف سقف تمويلاتها الخارجية بالإقبال على الاقتراض أكثر لسد عجز قياسي في الموازنة، مشيراً إلى أن عُمان تشهد أزمة اقتصادية نتيجة انهيار الإيرادات وركود الاقتصاد، الأمر الذي يزيد من تأزم الأوضاع في ظل ديون مصنفة أصلا عالية المخاطر.

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ميزانية سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وذلك بانخفاض نسبته 19 في المئة عن العام الماضي، وبعجز تقدر قيمته للعام الجديد بـ2.2 مليار دولار (حوالي 5.7 مليار دولار أميركي).

ميزانية السلطنة في 2021 نحو 8.64 مليون ريال

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت جملة الإيرادات المقدرة لميزانية السلطنة في 2021 نحو 8.64 مليون ريال (22.44 مليون دولار) بانخفاض نسبته 19 في المئة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي (2020)، وقد احتسبت الحكومة سعر برميل النفط في الميزانية على أساس 45 دولارا أميركيا للبرميل.

وقدرت السلطنة إجمالي الإنفاق العام في ميزانية العام الجديد بنحو 10.88 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 14 في المئة عن الإنفاق المقدر للعام الماضي (2020).

كما قدرت قيمة عجز ميزانية 2021 بنحو 2.2 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل نسبة 73 في المئة من العجز، أي مبلغ 1.6 مليار ريال عماني، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

التقرير الخبيث يروج اكاذيب

ويزعم التقرير أن البيانات المالية المنشورة تعني أن سلطنة عمان سجلت زيادة بنحو 23 في المئة منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار، وأن عجز الميزانية يبلغ 2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار.

اقتراض حوالي 1.6 مليار ريال وأزمة مالية

ويشير التقرير الإماراتي، إلى أنه ولسد الفجوة تستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار ريال وسحب 600 مليون ريال من الاحتياطيات، مضيفاً: “تراكمت الديون على عُمان، المصنفة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعبا”.

الشاهين يرد على التقرير الخبيث

المغرد العماني الشهير “الشاهين”، رد على التقرير الإماراتي الخبيث، قائلاً: “أوجعتهم صلابة المقام السامي، وأنهكهم صمود الشعب العماني، وبددت عفاريتهم بشائر الخير بخطة التوازن المالي”.

وأضاف الشاهين، في تغريدة رصدتها “وطن” في حديثه عن الإمارات: “دفعوا بصبيانهم في لندن ومرتزقتهم في دولة شقيقة بمحاولة اثارة الرأي العام مجدداً بأننا على حافة الانهيار من أجل تطفيش المستثمرين نبشرهم بما تغص به حلوقهم،،،،،قريبا”.

أوجعتهم صلابة المقام السامي

وأنهكهم صمود الشعب العماني

وبددت عفاريتهم بشائر الخير بخطة التوازن المالي

فدفعوا بصبيانهم في لندن

ومرتزقتهم في دولة شقيقة

بمحاولة اثارة الرأي العام مجدداً

بأننا على حافة الانهيار

من أجل تطفيش المستثمرين نبشرهم بما تغص به حلوقهم،،،،،قريبا pic.twitter.com/RVouMVsGnD — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 4, 2021

خطوات تصحيحية

وفي وقت سابق قام الجهاز باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة.

وردا على سؤال حول نتائج إنشاء جهاز الاستثمار العماني على الميزانية العامة للدولة، قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إنه من المقدر أن تبلغ إيرادات الحكومة من أرباح الاستثمارات والمحصّلة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العماني في عام 2021 نحو (800) مليون ريال عماني.

وحول ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني ضمن دوره في إعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، أفاد سلطان الحبسي بأن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة، وكذلك في مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية وتقييم الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا التي سيصدر بشأنها تعديلات قريباً.

المجموعة العمانية للطيران

وفيما يتعلق بالمجموعة العمانية للطيران، فقد قام جهاز الاستثمار العماني باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات مع النظر في إمكانية تغيير اسم الأخيرة ليتناسب مع دورها الجديد.

وستتم إعادة توزيع الشركات التابعة للمجموعة ولشركة “ترانزوم” ومهامها على الشركتين مع مراعاة الفاعلية التشغيلية والتنظيمية من حيث مبدأ الفصل المناسب بين المهام وتسهيل عمليات التخصيص في المستقبل القريب مع الأخذ في الاعتبار التبعات التنظيمية والقانونية والمالية.

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