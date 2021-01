صحفي إيطالي يكشف عن أنظار النوادي الأوروبية المنافسة بشأن المصري “صلاح”

كشف الصحفي الإيطالي ” أنجيلو مانجيانتي”، الذي يعمل كمراسل شبكة “سكاي سبورتس” الرياضية، على اهتمام فريق نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل ضم اللاعب المصري المهاجم في فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” خلال فترة انتقالات اللاعبين موسم الصيف القادم.

وقد أثار الكابتن المصري محمد أبو تريكة المقرب من اللاعب المصري محمد صلاح في مقابلة حصرية له مع قناة ” beIN Sports ” القطرية الجدل الواسع في صفوف مشجعي وعشاق ليفربول الإنجليزي، بخصوص اللاعب وأنه غير سعيد في فريق ليفربول “الريدز” وأنه يفكر في الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

التفكير بالرحيل

ورداً على سؤال حول إمكانية انتقاله لأحد فريقي ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل، قامت صحيفة ” أس” الإسبانية بإجراء حوار خاص مع اللاعب المصري “صلاح”، حول التكهنات والتفكير في ذلك بالفترة المقبلة بالرحيل عن الفريق، فيما لم يوضح الوجهة التي يريد اللاعب الانضمام إليها واستكمال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم المستديرة.

رفض التجديد

وينتهي عقد اللاعب المصري “محمد صلاح” 28 عاماً، مع فريق ليفربول “الريدز” الإنجليزي في صيف عام 2023م، مع رفض اللاعب في الوقت الحالي التوقيع من أجل تجديد العقد مع إدارة ليفربول الإنجليزي.

