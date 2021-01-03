أظهر فيديو مصور يُنشر لأول مرة، لحظة قصف مركبة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد، وذلك في الثالث من يناير/ كانون الثاني العام الماضي.

وظهر في المقطع الذي نشرته وسائل إعلام عربية ورصدته “وطن”، لحظة استهداف سيارة قاسم سليماني الذي كان برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية بعد أن حطت طائرته في مطار بغداد قادمة من سوريا ولبنان.

فيديو ينشر لأول مرة يظهر لحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار #بغداد قبل عام. pic.twitter.com/BvVsvh4YoK — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 2, 2021

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، قد كشف لأول مرة تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب معه قبل اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي العام الماضي.

عادل عبدالمهدي لم يكن يعلم

وقال عبد المهدي، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إنه لم يكن على علم بنية واشنطن اغتيال سليماني ونائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لافتاً إلى أن المكالمة الهاتفية بينه وبين ترامب كانت قبل ثلاثة أيام من عملية الاغتيال.

كيف بلغ أسماع الأميركيين ساعة وخطة لقاء الحاج القاسم مع الحاج أبو مهدي، ومن الذي أكد وجودهما ضمن سيارات تشريفات الحشد؟

وثائقي #الساعة_الأخيرة يأتيكم الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت #القدس على شاشة #الميادين pic.twitter.com/wdT50KJKrl — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 31, 2020

مكالمة هاتفية جرت الساعة 9

وأضاف عبد المهدي: “ترامب اتصل بي عشية ليلة رأس السنة في حدود الساعة التاسعة، وقال لي إن الأمريكيين لا يعرفون الإيرانيين جيداً، بل العراقيين هم مَن يعرفونهم جيداً”، مشيراً إلى أنه أجابه بالقول: “الإيرانيون يقولون إنهم لا يريدون حربا، وكذلك أمريكا.

وحسب عبد المهدي، فقد اقترح على ترامب التفاوض المباشر مع الإيرانيين، أو اتفاقات ضمنية كما كان يحصل منذ 2003، مؤكداً أن ترامب رد عليه: أنتم مفاوضون جيدون، ما تستطيعون فعله في هذا الشأن، نحن مستعدون له”.

انتهت المكالمة وجرت دعوة قاسم سليماني للعراق

وأشار عبد المهدي، إلى أن المكالمة انتهت آنذاك على موافقة ودعوة رسمية لأن يأتي قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني للعراق للتباحث، كما أكد أن “عملية الاغتيال لم تكن قد صممت خلال يوم أو يومين وإنما لا بد أنها قُرّرَت قبل ذلك بفترة ليست قصيرة”.

جنون الامريكان

وكشف عبد المهدي، أن “الحكومة العراقية أصدرت حينها قراراً بتعليق أخذ موافقات مباشرة في كل عمليات الطيران، من أي طرف كان، خصوصاً بعد أن علمت أن إسرائيل دخلت على الخط، وهذا قيّد حركة الجميع”، مضيفاً أنه كان “هناك اعتراض أمريكي كبير على هذا الإجراء”.

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