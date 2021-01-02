تناقلت العديد من المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً يتحدث حول الصراع الكبير الذي يعيشه أبناء زايد في الإمارات، والمخططات الخبيثة التي يخطونها للإطاحة ببعضهم لأجل السلطة والعرش.

صراع السيطرة والنفوذ في الإمارات

ويقول التقرير الذي أثار موجة من التفاعل والجدل و رصدته (وطن): “أشارت التسريبات أن محمد بن زايد ضد قافلة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في منطقة بلوشستان في باكستان، بعد تزايد الخلافات بين الشقيقين في تلك الفترة”

شاهدوا هذا التقرير .. لتعلموا حقيقة أبناء زايد 👇 pic.twitter.com/C8UwaZOOue — نحو الحرية (@hureyaksa) January 2, 2021

وأوضح أن ذلك جاء نتيجة تذمر سيف بن زايد من تدخل أخيه في شؤون وزارة الداخلية ورفضه لقراراته، حيث تحدث في أكثر من مرة عن سوء تصرف شقيقه في عدة مناسبات، كما فعل فيما مضى مع أشقاءه حمدان بن زايد سلطان بن زايد وخليفة بن زايد”.

وتابع: “كما تحدث المؤامرات من قبل سيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد على طحنون بن زايد بهدف تقويض نجاحاته حتى لا يتم سحب الملفات من تحت أيديهم، وأن هزاع بن زايد لديه مخطط منفرد للقفز عليهم جميعاً، ولكن لا يستطيع بسبب قلة اجتماعيته اجتماعياً وسياسياً”

وذلك ـ بحسب التقرير ـ إضافة لتربص كل من حمدان وسلطان، إضافة لوجود سلطان بن خليفة بن زايد، مما يجعل الأمور مستقبلاً أكثر تعقيداً، ولا تستبعد التسريبات إزاحة محمد بن زايد لأحد أشقاءه بالقوة مقابل تمكين ابنه خالد مع المحافظة على أشقاءه الموالين له منصور وعبد الله، والحذر من سيف المقرب المهمّش.

ليست وليدة اللحظة

وتعتبر هذه الخلافات والصراعات بين أبناء زايد الذين يحكمون دولة الإمارات العربية المتحدة، ليست وليدة اللحظة على الإطلاق، حيث سبق أن نقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “أن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت الموحد)”.

ويتم ذلك التزامن مع حفلات مدح ضخمة وتصدير في منابر النظام الرسمية في مدح محمد بن زايد، بينما خصومه وراء الشمس بحسب تقارير حقوقية متواترة.

ويحدث كل ذلك مع استمرار الغياب الكامل رسميا وشعبيا لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن المشهد في الإمارات.

واعتبر مراقبون بحسب الصحيفة، أن هذا المشروع هو بداية المعركة الحقيقية لتهميش دور باقي الإمارات لتندمج رغما عنها فيما بعد، ضمن الإمارة الكبرى أبو ظبي، متخلين عن سلطاتهم وامتيازاتهم، ليصبحوا مجرد موظفين تابعين لها وتحت إمرة محمد بن زايد.

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