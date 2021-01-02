أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، السياسي ناصر الدويلة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يسلم منصبه لجو بايدن إلا بعد شن حرب على إيران وتدمير المشروع النووي الإيراني.

الدويلة: ترامب لن يسلم منصبه قبل تدمير إيران

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “كنت ولا ازال مصر ومتمسك برأيي أن ترامب لن يسلم منصبه قبل تدمير المشروع النووي الايراني لكن ذلك لن يتم إلا بعمل مشترك مع اسرائيل صاحبة المصلحة الأولى في هذه الحرب”.

وأضاف الدويلة: “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقبل على انتخابات ولن يسمح لوزير دفاعه أن يشاركه بالغنيمة لذلك أتوقع أن يطرد نتنياهو وزير دفاعه قبل الضربة”.

كنت ولا ازال مصر و متمسك برأيي ان ترامب لن يسلم منصبه قبل تدمير المشروع النووي الايراني لكن ذلك لن يتم الا بعمل مشترك مع اسرائيل صاحبة المصلحة الاولى في هذه الحرب و نتنياهو مقبل على انتخابات ولن يسمح لوزير دفاعه ان يشاركه بالغنيمة لذلك اتوقع ان يطرد نتنياهو وزير دفاعه قبل الضربة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

مناورة أمريكا رسالة لإيران

وأكمل: “كل ما تقوم به امريكا من مناورة بالقوات امام السواحل الإيرانية هو لإقناعها بتقبل الضربة دون ردة فعل كبيرة كما تقبلت ضربة قاسم سليماني وفخرو زادة لذلك إيران تصعد في تصريحاتها ومناوراتها الكلامية بان الرد سيكون شامل وبين هذا وذاك يتوه المحللون في العالم وأنا أقول الحرب ستكون مدمرة”.

كل ما تقوم به امريكا من مناورة بالقوات امام السواحل الايرانيه هو لاقناعها بتقبل الضربة دون ردة فعل كبيرة كما تقبلت ضربة قاسم سليماني وفخرو زادة لذلك ايران تصعد في تصريحاتها ومناوراتها الكلاميه بان الرد سيكون شامل وبين هذا وذاك يتوه المحللون في العالم و انا اقول الحرب ستكون مدمرة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

وتابع الدويلة: “أعتقد أن الجدول الزمني للعمليات قد وضع بين ترامب ونتنياهو وما يحدث هو اخراج مدروس للمشاهد وأن العمليات ستكون محدودة في بداية الامر بتدمير منشأة او منشأتين وانتظار ردة الفعل الايراني الذي سيكون متردد بين تحمل الضربة لتجاوز فترة ترامب او الرد المحدود وستسعى كلا القوتين لحصر الآثار”.

اعتقد ان الجدول الزمني للعمليات قد وضع بين ترامب ونتنياهو وما يحدث هو اخراج مدروس للمشاهد و ان العمليات ستكون محدودة في بداية الامر بتدمير منشأة او منشأتين وانتظار ردة الفعل الايراني الذي سيكون متردد بين تحمل الضربة لتجاوز فترة ترامب او الرد المحدود وستسعى كلا القوتين لحصر الآثار — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

الحرب ضرورة استراتيجية

واستطرد بالقول: “الحرب ضرورة استراتيجية عظمى لأمن اسرائيل فبقاء المشروع النووي الايراني أربع سنوات اخرى معناه امتلاك إيران سلاح نووي وقدرتها على صنع صواريخ عابرة للقارات لذلك تلتقي مصلحة اليمن المتطرف الامريكي واليمين الصهيوني على ضرورة تدمير مشروع إيران النووي مع الاستعداد لتحمل خسائر كبيرة”.

الحرب ضرورة استراتيجية عظمى لامن اسرائيل فبقاء المشروع النووي الايراني اربع سنوات اخرى معناه امتلاك ايران سلاح نووي وقدرتها على صنع صواريخ عابرة للقارات لذلك تلتقي مصلحة اليمن المتطرف الامريكي و اليمين الصهيوني على ضرورة تدمير مشروع ايران النووي مع الاستعداد لتحمل خسائر كبيرة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

هذه كلمة السر في انطلاق الحرب

وقال: “أعتقد الكلمة السرية لبدء الحرب هي طرد نتنياهو وزير دفاعه وتعيين أحد الجنرالات المتطرفين وزيرا للدفاع او استلامه شخصيا وزارة الدفاع خلال العمليات وتعيين وزير لاحقا؛ إذا لم يغير نتنياهو وزير دفاعه فهذا يعني أن أمريكا هي من ستتحمل بدء العمليات ضد إيران وتشارك بها اسرائيل لاحقاً”.

اعتقد ان الكلمة السرية لبدء الحرب هي طرد نتنياهو وزير دفاعه وتعيين احد الجنرالات المتطرفين وزيرا للدفاع او استلامه شخصيا وزارة الدفاع خلال العمليات وتعيين وزير لاحقا

اذا لم يغير نتنياهو وزير دفاعه فهذا يعني ان امريكا هي من ستتحمل بدء العمليات ضد ايران و تشارك بها اسرائيل لاحقا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

وأضاف: “أعتقد ان الجدول الزمني للعمليات قد وضع بين ترامب ونتنياهو وما يحدث هو اخراج مدروس للمشاهد وأن العمليات ستكون محدودة في بداية الامر بتدمير منشأة او منشأتين وانتظار ردة الفعل الايراني الذي سيكون متردد بين تحمل الضربة لتجاوز فترة ترامب او الرد المحدود وستسعى كلا القوتين لحصر الآثار”.

اعتقد ان الجدول الزمني للعمليات قد وضع بين ترامب ونتنياهو وما يحدث هو اخراج مدروس للمشاهد و ان العمليات ستكون محدودة في بداية الامر بتدمير منشأة او منشأتين وانتظار ردة الفعل الايراني الذي سيكون متردد بين تحمل الضربة لتجاوز فترة ترامب او الرد المحدود وستسعى كلا القوتين لحصر الآثار — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

واستكمل: “نظرية الردع المتدرج والرد المرن نظرية اعتمدها حلف شمال الاطلسي بسبب توازن الرعب وهي نظرية وضع اساسها المفكر الاستراتيجي الانجليزي ليدل هارت بعد ظهور السلاح النووي والقدرة على القذف في كلا الجانبين مع احتمال اندلاع حروب تقليديه محدودة في مسارح ثانوية فهل سنشهد تطبيق هذه النظرية”.

نظرية (الردع المتدرج و الرد المرن )نظرية اعتمدها حلف شمال الاطلسي بسبب توازن الرعب وهي نظرية وضع اساسها المفكر الاستراتيجي الانجليزي ليدل هارت بعد ظهور السلاح النووي والقدرة على القذف في كلا الجانبين مع احتمال اندلاع حروب تقليديه محدودة في مسارح ثانوية فهل سنشهد تطبيق هذه النظرية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) January 2, 2021

الجدير ذكره، أن الخليج العربي شهد خلال الأسابيع الماضية تحركات عسكرية أمريكية إسرائيلية وتعاون إماراتي فيما اعتبر تحذيرات لإيران بشأن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لها قبل رحيل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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