سلط تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، الضوء على نبوءات المنجم الفرنسي الشهير المثيل للجدل، نوستراداموس، الذي أشعل العالم بـ 6338 توقعاً غطت السنوات حتى عام 3797، مما جعل اسمه مثيراً للجدل ومحط اهتمام.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن نوستراداموس، أشغل بال الكثيرين خاصة مع انتهاء عام 2020 الذي كان صعباً على العالم بكافة المجالات، خاصة مع ثبوت عدد من توقعاته خلال الأعوام الماضية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ما ذكره العراف الشهير بشأن توقعات 2021 لن يسر الكثيرين، في ظل ما تحمله توقعاته من قلق وعبور للزمن تحقق بعضها.

توقعات 2021

وقال نوستراداموس، في إحدى نبوءاته للعام 2021، إن روسيا ستطوّر سلاحا بيولوجيا ينتج فيروسات قادرة على تحويل البشرية إلى ما يشبه “الزومبي” في أفلام الخيال العلمي، أي “نصف أحياء، مضيفاً: “سيموت الآباء والأمهات من أحزان لا نهائية، وسيعم الحداد”.

نوستراداموس: الأرض ستتعرض لأضرار جسيمة

وأشار نوستراداموس، في نبوءة أخرى، إلى أن الأرض ستتعرض لأضرار جسيمة خلال عام 2021، وسيشهد هذا العام عواصف شمسية كبيرة، متوقعاً أن يضرب الأرض مذنب كبير أو يقترب جداً مه، الأمر الذي سيسبب زلازل وكوارث طبيعية.

نوستراداموس: سنرى السماء نار

وقال العراف الشهير: “سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة، كما أن زلزالاً كبيراً سيضرب كاليفورنيا، واصفاً إياها بالأراضي الغربية في العالم الجديد”، محذراً من أن 2021 سيكون أكثر خطورة من السنة الجارية.

وتابع: “بعد مواجهة مشكلة كبيرة، سيواجه العالم أخرى أخطر، مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء”.

توقعات نوستراداموس 2021

وحظيت نبوءات نوستراداموس المدرجة في كتابه Les Propheties بشعبية كبيرة، خصوصاً بعد نجاحه في توقع موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي أدولف هتلر، وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي، في تلميحات لهذه الشخصيات والأحداث.

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