الريال يتعثر بالتعادل أمام إلتشي ويخسر السابق في صدارة الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد

تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق إلتشي، ضمن منافسات الجولة ال 16 من الدوري الدرجة الأولى الممتازة الإسباني “الليغا”، التي جمعت المنافسين على أرض ملعب ” مانويل مارتينيز فاليرو”

رأسية مودريتش في الدقيقة ال 20

وسجل هدف التقدم لفريق “الملكي” الإسباني عن طريق لاعب خط الوسط الكرواتي “لوكا مودريتش” 35 عاماً في الدقيقة ال 20 برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من المهاجم الإسباني “ماركو أسينسيو” 24 عاماً، جاءت على يسار حارس مرمى إلتشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

اقرأ المزيد: “شاهد” الريال يقسو على غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

ركلة جزاء في الدقيقة ال 51

وعاد فريق إلتشي إلى أجواء المباراة من جديد، بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال 51 في الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط الإسباني “فيديل شافيز” 31 عاماً جاءت على يمين حارس المرمى البلجيكي ” تيبو كورتوا”، عبر ركلة جزاء مستحقة ارتكبها لاعب الظهير الأيمن الإسباني “داني كارفاخال” 28 عاماً.

وشهدت بداية مجريات الشوط الثاني انتفاضة كبيرة لفريق إلتشيه ضد المنافس فريق ريال مدريد الإسباني ومحاولات عديدة للوصول إلى مرمى حارس الملكي “الإسباني”، إلى جانب محاولات عدة لفريق الضيف الريال في الوصول إلى مرمى المنافس لإحراز الأهداف دون جدوى.

ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني المركز الثاني برصيد ال 33 بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يحتل فريق إلتشي الذي قدم الأداء الجيد في المباراة أمام الريال، في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من ترتيب جدول الدوري الإسباني الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد.