هند القحطاني تطمح لـ”هز مؤخرتها” مع ماجد المهندس وهذا ما قالته وأثارت ضجة واسعة!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودي هند القحطاني، جدلاً واسعاً بين الناشطين، بعدما لمحت إلى ظهورها كمودل في الكليب القادم للمطرب العراقي ماجد المهندس.

وظهرت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تُروج لعطر يحمل اسم المطرب العراقي ماجد المهندس.

وفاجأت هند القحطاني جمهورها بالقول: “بما إني أعلن لكم عن عطور ماجد المهندس الرجالية والنسائية، أكيد المرة القادمة سأقول لكم إنني المودل في فيديو كليب ماجد المهندس”.

هند القحطاني تُعلنها: "لو صرت المودل في فيديو كليب ماجد المهندس القادم، راح نكسر الدنيا" pic.twitter.com/ozZbEb7ucn — WHR (@whrumor) December 28, 2020

وتابعت هند: “سترون هذه التركيبة الناجحة، أشهر امرأة سعودية مع أشهر مطرب عراقي، ماذا سنفعل؟ سنكسر الدنيا وسترون، وتقولون قالت هند”.

ماجد المهندس يعتزل!

وسخر المغردون من ثقة هند القحطاني بنفسها، ورجحوا أن يرفض ماجد المهندس العمل معها، وأكدوا أنه لو رأى الفيديو سيعتزل.

@majidalmohandis اذا سويتها اقطع العلاقه يا الغالي قبل تسويها https://t.co/BlpwfIWx3y — Butterfly (@llpp11223) December 29, 2020

اتمنى اوصل للڤل الثقه عندها https://t.co/idnCRh3VWi — 🧚 (@invesiible) December 29, 2020

اتمنى اوصل للڤل الثقه عندها https://t.co/idnCRh3VWi — 🧚 (@invesiible) December 29, 2020

وقال ناشطون إنه في حال وافق ماجد المهندس على أن تكون هند القحطاني بطلة كليبه القادم، فستكون مهتمها في الكليب فقط الرقص واستعراض مؤخرتها، كما تفعل دائماً بفيديوهاتها.

اذا بيجيبك بتكون ذي وظيفتك الرئيسيه ف الكليب pic.twitter.com/l9tkW6diCL — ريتـــاج (@R0ooo010) December 28, 2020

لو ماجد المهندس شاف الفيد صدقوني بيعتزل https://t.co/wUaNu4YouY — 𝐅𝐄𝐉𝐒𝐀🇷🇸⁩✵ (@fejsa5_) December 28, 2020

🚨رسميا

ماجد المهندس يعلن اعتزاله للغناء https://t.co/MPFkKrO6Xb — RIYADH (@R_SS38) December 28, 2020

مودل في كليب شيلات مقبوله منك بس انك تبين تطلعين مع ماجد هذي قويه https://t.co/6g5lao2HaP — 𝙽𝙾𝚁𝙰𝙷 (@n77nor) December 28, 2020

هند القحطاني في عرض أزياء “فاضح”!

وأثارت هند جدلاً واسعاً بين المتابعين قبل أيام بعرض أزياء بثته عبر حسابها في سناب شات .

وظهرت “هند” وهي تستعرض فساتين بعضها أظهر مفاتن جسدها، بطريقة فاضحة، فيما يبدو أنّه إعلان لأحد المتاجر الخاصة بالفساتين .

كما ظهرت القحطاني بفيديو آخر تحتفل به بعيد الكريسماس وترقص رقصة مثيرة مع ابنتها وأبرزت مؤخرتها بشكل فاضح.

وكانت القحطاني أثارت غضباً واسعاً بين الناشطين بعد تماديها وتحريضها على شرب الخمر.

وظهرت القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت هند: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

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