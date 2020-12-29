هند القحطاني
هند القحطاني
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هند القحطاني تطمح لـ”هز مؤخرتها” مع ماجد المهندس وهذا ما قالته وأثارت ضجة واسعة!

كتب وطن
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أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودي ، جدلاً واسعاً بين الناشطين، بعدما لمحت إلى ظهورها كمودل في الكليب القادم للمطرب العراقي ماجد المهندس.

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وظهرت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تُروج لعطر يحمل اسم المطرب العراقي ماجد المهندس.

وفاجأت هند القحطاني جمهورها بالقول: “بما إني أعلن لكم عن عطور ماجد المهندس الرجالية والنسائية، أكيد المرة القادمة سأقول لكم إنني المودل في فيديو كليب ماجد المهندس”.

وتابعت هند: “سترون هذه التركيبة الناجحة، أشهر امرأة سعودية مع أشهر مطرب عراقي، ماذا سنفعل؟ سنكسر الدنيا وسترون، وتقولون قالت هند”.

ماجد المهندس يعتزل!

وسخر المغردون من ثقة هند القحطاني بنفسها، ورجحوا أن يرفض ماجد المهندس العمل معها، وأكدوا أنه لو رأى الفيديو سيعتزل.

وقال ناشطون إنه في حال وافق ماجد المهندس على أن تكون هند القحطاني بطلة كليبه القادم، فستكون مهتمها في الكليب فقط الرقص واستعراض مؤخرتها، كما تفعل دائماً بفيديوهاتها.

هند القحطاني في عرض أزياء “فاضح”!

وأثارت هند جدلاً واسعاً بين المتابعين قبل أيام بعرض أزياء بثته عبر حسابها في سناب شات .

وظهرت “هند” وهي تستعرض فساتين بعضها أظهر مفاتن جسدها، بطريقة فاضحة، فيما يبدو أنّه إعلان لأحد المتاجر الخاصة بالفساتين .

كما ظهرت القحطاني بفيديو آخر تحتفل به بعيد الكريسماس وترقص رقصة مثيرة مع ابنتها وأبرزت مؤخرتها بشكل فاضح.

وكانت القحطاني أثارت غضباً واسعاً بين الناشطين بعد تماديها وتحريضها على شرب الخمر.

وظهرت القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون”.

وتابعت هند: “سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

واستطردت: “لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه”.

 

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