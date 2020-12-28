تستمر السلطات الكويتية في حملتها الكبيرة ضد الفاشينيستات الكويتيات اللائي أفسدن المجتمع بجرأتهن، ويصدر القضاء الكويتي أحكاما قاسية بحقهم بعد المحاكمة ليجعلهم عبرة لمن يريد الاقتداء بهم وكان اخرهن جمال النجادة

الفاشنيستا الشهيرة جمال النجادة

وفي هذا السياق أكدت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنح بالكويت قضت اليوم، الاثنين، بحبس الفاشنيستا الشهيرة جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة.

وكانت “النجادة” قد انتشر لها تسجيل صوتي تنعت فيه وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

مشاهير غسيل الأموال

ويشار إلى أنه قبل اشهر اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

وكشف مصدر كويتي مطلع حينها عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال، والمتهمون هم: حليمة بولند، فوز الفهد، فرح الهادي، مريم رضا، يعقوب بوشهري، عبدالوهاب العيسى، دانة الطويرش، جمال النجادة، شفاء الخراز ومشاري بو يابس.

وكانت النيابة العامة في الكويت قررت التحفظ على أموال عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، وذلك بسبب وجود شبهات غسيل أموال بحقهم بعد تضخم حساباتهم البنكية وظهور مظاهر الثراء الفاحش عليهم.

النيابة العامة

ورفعت وحدة التحريات المالية بلاغاً إلى النيابة العامة مشفوعاً بسلسلة تحقيقات أجرتها أجهزة أمن الدولة في الكويت حول تضخم الحسابات المالية للمشاهير.

وعممت أسماء المشاهير على المنافذ الحدودية، كما قام البنك المركزي بمنعهم من التصرف بأموالهم، وقامت إدارات السجل العقاري بالتحفظ على العقارات والأصول العقارية التي يملكونها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “القبس” حينها، فإن هناك قائمة أخرى من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ستقوم النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر واستدعائهم للتحقيق معهم.

واستقبل المشاهير خبر التحفظ على أموالهم بمحاولة التأكيد على براءتهم والتزامهم الصمت لحين موعد التحقيق معهم، كما طالبوا الجماهير بعدم تداول الأخبار الكاذبة حفاظاً على مشاعر أهلهم وأقاربهم.

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