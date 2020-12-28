النائب بمجلس الشورى العماني حسن كشوب
النائب بمجلس الشورى العماني حسن كشوب
الهدهد

النائب العماني حسن كشوب أعلنها صريحة.. صدم الجميع وما قاله لا يجرؤ عليه الكثيرون

كتب وطن
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أطلق النائب بمجلس الشورى العماني ، تصريحات مفاجأة وجريئة صدمت العمانيين خلال أحدث جلسة للمجلس العماني.

النائب عن حسن كشوب قال أثناء كلمته ما نصه:” يجب أن نقول للمجتمع بصراحة “نحن مجلس بدون صلاحيات دون أن نكذب عليهم.”

وتابع في تصريحات صادمة:” والقرارات نسمعها في التلفزيون”.

وأضاف حسن كشوب أن أعضاء المجلس مستعدين للعمل حين يسمح لهم.

حسن كشوب حظي بتصفيق حاد

وحظي تعليق حسن كشوب بتصفيق حاد في قاعة ، كما تفاعل العديد من النشطاء العمانيين مع تصريحاته.

وفي هذا كتب أحد النشطاء معلقا:” ما أشار إليه سعادة العضو حسن كشوب، يعمّق فقدان الثقة في الحكومة”

وتابع:”نحن بحاجة لفهم بأنَّ الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السلطنة لن تنتهي، كما أنَّه من الأهمية منح كافة الصلاحيات لـ #مجلس_الشوري لانه صوت المواطن وتركهم يعملوا بدون تحجيم من قبل مجلس الوزراء.”

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هذا وكتب ناصر الجهوري:”ما لا يقال قيل، وما خفى أعظم، وأنت يا ناخب انتخب. حسبنا الله ونعم الوكيل على من اؤتمن وخان راى الظم ونام.”

وقال الناشط سهيل عيسى:”أكيد أن #مجلس_الشوري ليس مجلس تنفيذي! وبالتالي فإن ما تفضل به سعاده الشيخ حسن كشوب يشكل بداية النهاية لحقبه من الشكليات والمجاملات والمكملات لصناعة إعلامية لمفهوم دولة المؤسسات والقانون”

وأضاف:” وعلينا العمل الجاد لخلق دولة حقيقية لسلطنة العدالة والقانون  والمؤسسات”

وقدم العديد من النشطاء العمانيين الشكر للنائب العماني عبر وسم “#حسن_كشوب_ونعم”، مطالبين المسؤولين بالسير على نهجه.

كما أبدى النائب جمال العبري بنفس الجلسة عتبًا على اتخاذ الحكومة لقرارات دون إشراك #مجلس_الشورى، ثم يكون الأعضاء في وجه المدفع أمام المجتمع، بحسب وصفه.

كما قالت النائبة طاهرة اللواتية: “إذا أرادتنا الحكومة شركاء نطلب أن يكون هناك تفصيل في الإفصاح عن خططها، لا الاكتفاء بعبارات عامة.”

من جانبه اقترح رئيس المجلس استضافة المشرف على #توازن_عمان لتقديم عرض تفصيلي عن الخطة.

 

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