النائب العماني حسن كشوب أعلنها صريحة.. صدم الجميع وما قاله لا يجرؤ عليه الكثيرون

أطلق النائب بمجلس الشورى العماني حسن كشوب، تصريحات مفاجأة وجريئة صدمت العمانيين خلال أحدث جلسة للمجلس العماني.

النائب عن ولاية صلالة حسن كشوب قال أثناء كلمته ما نصه:” يجب أن نقول للمجتمع بصراحة “نحن مجلس بدون صلاحيات دون أن نكذب عليهم.”

حسن كشوب يجب أن نقول للمجتمع بصراحة "نحن مجلس بدون صلاحيات" دون أن نكذب عليهم. والقرارات "نسمعها في التلفزيون". مضيفًا أن أعضاء المجلس مستعدين للعمل حين يسمح لهم (تعليق كشوب حظي بتصفيق من القاعة)#واف pic.twitter.com/ONi8nRoKvO — WAF:واف (@WAF_om) December 28, 2020

وتابع في تصريحات صادمة:” والقرارات نسمعها في التلفزيون”.

وأضاف حسن كشوب أن أعضاء المجلس مستعدين للعمل حين يسمح لهم.

حسن كشوب حظي بتصفيق حاد

وحظي تعليق حسن كشوب بتصفيق حاد في قاعة مجلس الشورى، كما تفاعل العديد من النشطاء العمانيين مع تصريحاته.

وفي هذا كتب أحد النشطاء معلقا:” ما أشار إليه سعادة العضو حسن كشوب، يعمّق فقدان الثقة في الحكومة”

ما أشار إليه سعادة العضو / حسن كشوب.. يعمّق فقدان الثقة في الحكومة ..نحن بحاجة لفهم بأنَّ الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السلطنة لن تنتهي، كما أنَّه من الأهمية منح كافة الصلاحيات لـ #مجلس_الشوري لانه صوت المواطن وتركهم يعملوا بدون تحجيم من قبل مجلس الوزراء.#عُمان pic.twitter.com/AiVHev98Cn — رُمــــــح البـــوسعيدي (@Romah_oman_2040) December 28, 2020

وتابع:”نحن بحاجة لفهم بأنَّ الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السلطنة لن تنتهي، كما أنَّه من الأهمية منح كافة الصلاحيات لـ #مجلس_الشوري لانه صوت المواطن وتركهم يعملوا بدون تحجيم من قبل مجلس الوزراء.”

هذا وكتب ناصر الجهوري:”ما لا يقال قيل، وما خفى أعظم، وأنت يا ناخب انتخب. حسبنا الله ونعم الوكيل على من اؤتمن وخان راى الظم ونام.”

ما لا يقال قيل ، وما خفى أعظم ، وأنت يا ناخب أنتخب..

حسبنا الله ونعم الوكيل على من اؤتمن وخان راى الظم ونام..#شكرا_حسن_كشوب#مجلس_الشوري pic.twitter.com/zp6exDHtlB — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) December 28, 2020

وقال الناشط سهيل عيسى:”أكيد أن #مجلس_الشوري ليس مجلس تنفيذي! وبالتالي فإن ما تفضل به سعاده الشيخ حسن كشوب يشكل بداية النهاية لحقبه من الشكليات والمجاملات والمكملات لصناعة إعلامية لمفهوم دولة المؤسسات والقانون”

أكيد أن #مجلس_الشوري ليس مجلس تنفيذي !!

وبالتالي فإن ماتفضل به سعاده الشيخ حسن كشوب يشكل بدايه النهايه لحقبه من الشكليات والمجاملات والمكملات لصناعه إعلاميه لمفهوم دوله المؤسسات والقانون !!#وعلينا_العمل الجاد لخلق دوله حقيقيه لسلطنه العداله والقانون

والمؤسسات

🇴🇲🙏🌹 pic.twitter.com/LKsnZT39T9 — سهيل عيسى (@suhil77754amri) December 28, 2020

وأضاف:” وعلينا العمل الجاد لخلق دولة حقيقية لسلطنة العدالة والقانون والمؤسسات”

وقدم العديد من النشطاء العمانيين الشكر للنائب العماني عبر وسم “#حسن_كشوب_ونعم”، مطالبين المسؤولين بالسير على نهجه.

من الاخر بدون لف ودوران

من بعد قوله تُرفع الاقلام 😪😄#حسن_كشوب_ونعّم https://t.co/0n3cX9aL92 — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) December 28, 2020

عندما يقول الانسان كلمة الحق فأنه يهون على المظوم ثقل الظلم الطي وقع عليه #حسن_كشوب_ونعم — umalbaneen (@umalban89735369) December 28, 2020

كما أبدى النائب جمال العبري بنفس الجلسة عتبًا على اتخاذ الحكومة لقرارات دون إشراك #مجلس_الشورى، ثم يكون الأعضاء في وجه المدفع أمام المجتمع، بحسب وصفه.

كما قالت النائبة طاهرة اللواتية: “إذا أرادتنا الحكومة شركاء نطلب أن يكون هناك تفصيل في الإفصاح عن خططها، لا الاكتفاء بعبارات عامة.”

من جانبه اقترح رئيس المجلس استضافة المشرف على #توازن_عمان لتقديم عرض تفصيلي عن الخطة.

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