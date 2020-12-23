استنكر الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي أحمد موسى، ما قام به لاعب نادي الأهلي ونجم مصر الأسبق محمد أبو تريكة، من مهاجمة لجامعة الدول العربية في حديث له على شاشة “بي إن سبورت” التابعة لقنوات الجزيرة، متحججا بأن دولة قطر هي أول من قامت بالتعاون مع “إسرائيل”، ويوجد مكتب تمثيل تجاري إسرائيلي في قطر.

وقال موسى خلال إحدى حلقات برنامجه على مسئوليتي الذي يبث عبر فضائية صدى البلد، يوم أمس الثلاثاء، إن أبو تريكة لاعب موهوب ولا خلاف علي ذلك ولكن خروجه على قناة قطرية لمهاجمة جامعة الدول العربية لا يجوز، مضيفاً أنه كان أولى به أن ينظر إلى مكتب إسرائيل الموجود في قطر على مقربة منه.

وأكد الإعلامي المصري المعروف بمساندته لنظام عبد الفتاح السيسي، أن أول دولة عزفت السلام الوطني الإسرائيلي هي قطر، عندما استقبل حمد بن خليفة شيمون بيريز.

ووجه موسى حديثه إلى أبو تريكة مُخاطباً إياه: “اتكلم في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة طالما مش بتفهم فيها”

وتابع الإعلامي المصري الذي تحركه المخابرات المصرية:”خلي بالك أمير قطر أهدى شيمون بيريز سيف من الذهب والألماس”.

وزعم الإعلامي المصري المثير للجدل، أن أكبر علاقة تجارية بين إسرائيل ودولة عربية كانت قطر وتقدر بـ 10 مليارات دولار.

ويشار إلى أنه وفي تعليقه على المباراة الأخيرة لنادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) قال أبو تريكة “نادي الأرسنال بيفكرني بجامعة الدول العربية.. ولا لها أي لازمة، ولا لها أي قرار”.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

أبوتريكة والحديث عن أرسنال وتشبيهه بجامعة الدول العربية والتطبيع pic.twitter.com/8RZlTuTwz0 — Mohamed Ayman (@moAyman12349) December 20, 2020

وفي إشارة لتطبيع بعض الدول العربية مؤخرًا مع إسرائيل، قال أبو تريكة “الناس عمالة تطبّع ولا همّا هنا، زيهم زي الأرسنال، كله صاعد، وكله بيفوز، وكله بيعمل نتائج، إنما جامعة الدول العربية محلك سر”.

ابوتريكة وتشبيهه أرسنال بموقف جامعة الدول العربية من التطبيع pic.twitter.com/92ySbXvGxN — Goalna (@Goalna) December 20, 2020

وتابع ساخرًا “كله بيطبع (في إشارة للدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل مؤخرًا) ولا احنا هنا. ياعم طلع إدانة (في إشارة للجامعة العربية) والا طلع أي حاجة، والا اعمل أي حاجة، يقولك لا أنا مش موجود بس خبيني”.

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