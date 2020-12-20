“شاهد” السعودية مودل روز تنهار باكية بعدما عرضت كل جسدها على متابعيها دون خجل.. فماذا حدث؟ 

قالت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، إنها تعرضت للخيانة والغدر من صديقة مقربة لها، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل في فيديو أثار ضجة واسعة.

وخلال ردها على تساؤل من إحدى المتابعات على “سناب شات” حول سبب حزنها خلال هذه الفترة، قالت روز: “الفترة هادي الكل حاسس أني فيني شيء متغير في حياتي، وما رح أحكي أي تفاصيل وما حد يسألني عن أي حد كان في حياتي يوما ما أو عن صديقات أو عن أي شيء”.

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وتابعت الفاشنستا السعودية في حديثها أن تعرضت هذه الفترة للغدر والطعن في الظهر من أقرب الناس لها، وأضافت: “كل شيء ممكن تتوقعونه من أقرب الناس لكم وما حد يستاهل أصلا إني أطلع وأتكلم عن أي حد في سناب، الموضع منتهي وما حد يقدر يؤثر عليّ”.

وأضافت: “الحمد لله نجاحي مستمر والحمد لله حب الناس مستمر والحمد لله إن أنا إنسانة قوية وما حد يقدر يكسرني”.

وزادت “روز” التي اشتهرت بمقاطعها وصورها الجنسية الفاضحة في حديثها: “أنا لما أحب من قلبي إن كان صديقاتي أو أي حد حولي، لما أحب حد ويكون شيء مرة في حياتي أقدم كل شيء من غير مقابل، وللأسف أقرب الناس اللي قدمت لهم كل شيء ولما يفكرون في شغلة وقبل ما ينطقونها توصلهم، ومن غير مقابل، ولم أطلب شيء لأني أعتبرتهم أكثر من إخواتي، ولكن تعرضت لصدمة عمري”.

وسبق أن أثارت مودل روز سخرية الجمهور باستعراضها أردافها وصدرها بحجة ممارسة التمارين الرياضية، واللياقة البدنية.

وظهرت مودل روز بفيديو حينها وهي تؤدي تمرينا لعضلات الجسم كاملةً على حد قولها، وارتدت خلاله “شورت” رياضي، وحمالة صدر رياضية أيضاً، وبدأ بإسناد قدميها على الحائط والقفز بطريقة عكسية، ما جعل صدرها ينكشف بطريقة فاضحة، بالإضافة إلى وضعية أردافها التي تعمدت إبرازهم.

ولا تتوقف الفاشينيستا السعودية مودل روز، عن إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة والتعري لأجل كسب المتابعين بأسلوب رخيص مبتذل، يعرضها لهجوم حاد.

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