“شاهد” هذا ما حدث بين شقيق أمير قطر والأمير عبد العزيز بن تركي على الهواء “وبصمة” السلطان هيثم واضحة

أثارت مقاطع فيديو لتحيات متبادلة بين شقيق أمير قطر الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ31 للألعاب الأسيوية عام 2030، حالة من التفاعل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أنباء اقتراب المصالحة.

وقال شقيق أمير قطر جوعان بن حمد في كلمته بالمقطع الذي تم تداوله ورصدته (وطن) ما نصه: “السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030، الذي يرأسه زميلي الأمير عبد العزيز وتهانينا”.

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يقدّم التحية لفريق ملف #الرياض 🇸🇦 لاستضافة #اسياد2030 ويتمنى لهم التوفيق#اسياد2030 #مرسال_قطر pic.twitter.com/ZeSOGajd1a — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) December 16, 2020

ليرد بعدها وزير الرياضة السعودي “عبد العزيز بن تركي الفيصل” أثناء كلمته ويبدأ برد التحية لشقيق الأمير تميم بالقول: “دعوني أبدأ بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة”.

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad

.#اسياد2030 pic.twitter.com/xu1GUjxTEp — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 16, 2020

ولم تشهد لقاءات المسؤولين السعوديين والقطريين النادرة منذ بداية الأزمة في 2017، مثل هذا التقارب وذوبان الجليد إلا في مسقط عاصمة سلطنة عمان حيث بدت بصمات السلطان هيثم والدبلوماسية العمانية واضحة في المشهد.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل مع تلك الحالة من الألفة بين الطرفين القطري والسعودي، التي وثقتها مقاطع الفيديو، معبرين عن أملهم باجتياز الأزمة القائمة بين البلدين، والعودة لمربع التحالف والسلام الدائم.

اهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة واهلنا في دولة قطر الشقيقة نحن سعداء بفوزكم بتنظيم الاسياد ٢٠٣٠ و٢٠٣٤ . — Khamis Al Balushi (@khamis_alba434) December 16, 2020

ان شاء الله ترجع الامور كما كانت وافضل — ماجد (@majed94808144) December 16, 2020

ويُشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تطلّع عديد من المراقبين لاحتمالية التوصل لحل نهائي للأزمة الخليجية القائمة بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتي أنهت عامها الثالث في يونيو الماضي.

كما وتسعى كل من الكويت وسلطنة عمان بشكل مستمر على محاولة الإسراع في حل الأزمة، ورحبت دول عديدة بتلك الجهود العمانية والكويتية في هذا السياق.

وفي انتصار قطري جديد على المستوى الرياضي أُعلن من العاصمة العُمانية مسقط اليوم، الأربعاء، فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ21، المقررة إقامتها عام 2030.

وعقد في العاصمة العمانية اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتم خلاله إعلان فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية “آسياد 2030”.

وكانت الدوحة ثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعدما استضافت آسياد 2006، بعد دورة الألعاب الآسيوية 1974 التي أقيمت في طهران.

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