عبدالعزيز بن تركي
عبدالعزيز بن تركي
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“شاهد” هذا ما حدث بين شقيق أمير قطر والأمير عبد العزيز بن تركي على الهواء “وبصمة” السلطان هيثم واضحة

كتب وطن
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أثارت مقاطع فيديو لتحيات متبادلة بين شقيق أمير الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ31 للألعاب الأسيوية عام 2030، حالة من التفاعل الواسع بين رواد  مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أنباء اقتراب المصالحة.

 

وقال شقيق أمير قطر جوعان بن حمد في كلمته بالمقطع الذي تم تداوله ورصدته (وطن) ما نصه: “السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف 2030، الذي يرأسه زميلي الأمير عبد العزيز وتهانينا”.

 

 

ليرد بعدها وزير الرياضة السعودي “عبد العزيز بن تركي الفيصل” أثناء كلمته ويبدأ برد التحية لشقيق الأمير تميم بالقول: “دعوني أبدأ بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة”.

 

 

ولم تشهد لقاءات المسؤولين السعوديين والقطريين النادرة منذ بداية الأزمة في 2017، مثل هذا التقارب وذوبان الجليد إلا في مسقط عاصمة سلطنة عمان حيث بدت بصمات السلطان هيثم والدبلوماسية العمانية واضحة في المشهد.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل مع تلك الحالة من الألفة بين الطرفين القطري والسعودي، التي وثقتها مقاطع الفيديو، معبرين عن أملهم باجتياز الأزمة القائمة بين البلدين، والعودة لمربع التحالف والسلام الدائم.

 

 

 

 

ويُشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تطلّع عديد من المراقبين لاحتمالية التوصل لحل نهائي للأزمة الخليجية القائمة بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتي أنهت عامها الثالث في يونيو الماضي.

 

كما وتسعى كل من الكويت وسلطنة عمان بشكل مستمر على محاولة الإسراع في حل الأزمة، ورحبت دول عديدة بتلك الجهود العمانية والكويتية في هذا السياق.

 

وفي انتصار قطري جديد على المستوى الرياضي أُعلن من العاصمة العُمانية مسقط اليوم، الأربعاء، فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ21، المقررة إقامتها عام 2030.

 

وعقد في العاصمة العمانية اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتم خلاله إعلان فوز قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية “”.

 

وكانت الدوحة ثاني مدينة في غرب آسيا تستضيف الدورة بعدما استضافت آسياد 2006، بعد دورة الألعاب الآسيوية 1974 التي أقيمت في طهران.

 

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