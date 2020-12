“شاهد” فيديو صادم يُنشر لأول مرة لقاسم سليماني قبل اغتياله بـ7 دقائق وهذا ما حدث

في معلومات موثقة بالفيديو تُنشر لأول مرة أفادت تقارير إعلامية بأنّ طائرة القائد الإيراني البارز الذي تم اغتياله قبل أشهر قاسم سليماني، وصلت إلى العاصمة العراقية بغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق فقط.

وأكدت تلك التقارير بأنّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، دعى إلى إجراء تحقيق في الإذن الذي منح للدرون الأمريكية التي نفذت عملية الاغتيال.

Video footage of Hajj Qassem Soleimani arriving at Baghdad airport on the day of his martyrdom

