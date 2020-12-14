“شاهد” فيديو صادم يُنشر لأول مرة لقاسم سليماني قبل اغتياله بـ7 دقائق وهذا ما حدث

في معلومات موثقة بالفيديو تُنشر لأول مرة أفادت تقارير إعلامية بأنّ طائرة القائد الإيراني البارز الذي تم اغتياله قبل أشهر قاسم سليماني، وصلت إلى العاصمة العراقية بغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق فقط.

وأكدت تلك التقارير بأنّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، دعى إلى إجراء تحقيق في الإذن الذي منح للدرون الأمريكية التي نفذت عملية الاغتيال.

Video footage of Hajj Qassem Soleimani arriving at Baghdad airport on the day of his martyrdom#ابومهدي_المهندس#قاسم_سلیمانی#Commander_Of_Hearts💖 pic.twitter.com/w5eMuKduqm — Shahara Islam Fatema (@S_I_Fatema) December 14, 2020

ووفقاً لمقاطع مصورة نشرتها فضائية “العربية” فقد تبين وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد، حيث يظهر في المقطع المدعو أبو مهدي المهندس وعدداً من مسؤولي الحشد وهم في انتظار سليماني.

رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي لـ #العربية: حكومة عادل عبد المهدي أعطت الموافقة لطائرة أميركية دون طيار لاستهداف موكب #قاسم_سليماني pic.twitter.com/H3bG3QnmVe — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 14, 2020

وأكّدت العربية، حسب معلوماتها الخاصة، بأنّ الطائرة المسيرة الأمريكية استهدفت موكب سليماني والمهندس بعد دقائق فقط من وصول طائرته إلى مطار بغداد.

فلم تستغرق الطائرة المسيرة الأمريكية سوى 7 دقائق من وصول سليماني للحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أثارت ضجة في الأوساط الدولية.

وبناء على هذا طالب العبادي، بضرورة فتح تحقيق للكشف عن المسؤول الذي منح الإذن للدرون الأميركية التي قتلت سليماني والمهندس.

وقال “العبادي” في تصريحات لقناة “الحدث”: “إنه لا يخوِّن أحدا، لكن إذا كان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي أعطى الموافقة للدرون الأمريكية من دون أن يعلم ماهية عملها فإن الأمر يعد كارثة”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتهم فيها العبادي، حكومة عبد المهدي السابقة بمسؤولية مقتل سليماني، فقد أكد في تصريحاتٍ سابقةٍ له بأنّ الحكومة العراقية السابقة برئاسة عبدالمهدي، هي من منحت الموافقة للطائرة التي استهدفت موكب سليماني.

يذكر أنّ قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، قُتلا في 3 من يناير مطلع العام الجاري، ورغم مضي كل هذه الفترة على عملية الاغتيال إلا أنّ الجدل بشأن كيفية دخول الطائرة الأمريكية المسيرة، الأجواء العراقية، ومن سمح لها بذلك، مازال قائماً حتى اللحظة.

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