هؤلاء هم المغاربة الأكثر صهيونيةً الذين يتفاخر محمد السادس بعلاقته الوثيقة بهم

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن ملك المغرب محمد السادس قرر التطبيع مع الكيان الاسرائيلي لأنه تربطه علاقات خاصة بالإسرائيليين من أصول مغربية.

الوزير المغربي أدلى بتلك التصريحات في مقابلة مع قناة “كان” العبرية عبر الهاتف، محاولاً تلطيف الأجواء عقب التطبيع الخياني الذي وقعه محمد السادس مع إسرائيل بوساطة الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قائلاً :” إن قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية وإنما في صالح حل الدولتين “.!

وفي السياق كشف الباحث الفلسطيني المختص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور صالح النعامي، عن أن الصهاينة من أصول مغاربية يدعمون بشكل جارف اليمين المتطرف ويتبنون المواقف أكثر عنصرية تجاه العرب.

وزير خارجية #المغرب لقناة إسرائيلية: الملك قرر التطبيع لأنه تربطه علاقات خاصة بالإسرائيليين من أصول مغربية مع العلم أن الصهاينة من أصول مغاربية يدعمون بشكل جارف اليمين المتطرف ويتبنون المواقف أكثر عنصرية تجاه العرب — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

وقال النعامي في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، الصهاينة من أصول المغربية ودورهم في خارطة التطرف يشكلون معظم نواب حزب الليكود اليميني، مضيفاً :” الأغلبية الساحقة من نواب حركة “شاس” الدينية الحريدية، وضمنهم رئيس الحركة ووزير الداخلية الحاخام درعي يديرون الكثير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة “.

يتبع التغريدة أعلاه الصهاينة من أصول المغربية ودورهم في خارطة التطرف: يشكلون معظم نواب حزب الليكود اليميني الأغلبية الساحقة من نواب حركة "شاس" الدينية الحريدية، وضمنهم رئيس الحركة ووزير الداخلية الحاخام درعي يديرون الكثير من المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

وأشار إلى أنه من الساسة الصهاينة من أصول مغربية الوزير الليكودي دفيد امسالم ورئيس كتلة الليكود في البرلمان دفيد بيطون “كلاهما يمثلان كتلة تطرف وعنصرية مقيتة تجاه العرب”، مضيفاً :” هما من الأكثر تحمسا لشن العدوان على غزة وتشريع الاستيطان وتهويد القدس “.

من الساسة الصهاينة من أصول مغربية:

الوزير الليكودي دفيد امسالم ورئيس كتلة الليكود في البرلمان دفيد بيطون

كلاهما يمثلان كتلة تطرف وعنصرية مقيتة تجاه العرب وهما من الأكثر تحمسا لشن العدوان على غزة وتشريع الاستيطان وتهويد القدس (معا في الصورة) pic.twitter.com/5ytiOWN4mM — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

وكشف كذلك أن من الصهاينة من أصول مغاربية الجنرال إيال كريم، الحاخام الأكبر للجيش الصهيوني الذي أفتى للجنود الصهاينة باغتصاب نساء العدو “العربي” في الحروب”.

وعلق قائلاً :” ملك المغرب يسوغ التطبيع مع الصهاينة بوجود صهاينة مغاربة، كما يقول وزير خارجيته ناصر بوريطة “.!

من الصهاينة من أصول مغاربية الجنرال إيال كريم، الحاخام الأكبر للجيش الصهيوني الذي أفتى للجنود الصهاينة باغتصاب نساء العدو "العربي" في الحروب وملك #المغرب يسوغ التطبيع مع الصهاينة بوجود صهاينة مغاربة، كما يقول وزير خارجيته ناصر بوريطة pic.twitter.com/3MbgnKaIsz — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

ولفت النعامي إلى أنه من الصهاينة الذين ينحدرون إلى عائلات هاجرت من المغرب الإرهابي يهودا أسرف، الذي قام مع الإرهابي يونان روزفني بإحراق كنيسة “السمك والخبز” شمال فلسطين، ومن خلال عضويتهما في تنظيم “شارة ثمن” الإرهابي احرقا مساجد وأتلفوا ممتلكات فلسطينية، حيث وقعا عملياتهما بشعار “الموت للعرب”.

ومن الصهاينة الذين ينحدرون إلى عائلات هاجرت من المغرب الإرهابي يهودا أسرف، الذي قام مع الإرهابي يونان روزفني بإحراق كنيسة "السمك والخبز" شمال فلسطين ومن خلال عضويتهما في تنظيم "شارة ثمن" الإرهابي احرقا مساجد وأتلفوا ممتلكات فلسطينية، حيث وقعا عملياتهما بشعار "الموت للعرب" pic.twitter.com/J008hs9U1e — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

إلى جانب ما سبق ومن بين الصهاينة من أصول مغاربية الوزيرة الليكودية ميري ريغف ( أو البهيمة كما يصفها مقربو نتنياهو)، قائلاً إن ريغف وصفت يوما صوت الآذان المنبعث من المسجد الأقصى بأنه “نباح كلاب محمد”، ساخراً من تطبيع محمد السادس بالقول :” وملك المغرب يبرر التطبيع بأنه معني بالحفاظ على علاقته بالصهاينة المغاربة”، مضيفاً :” طبعا الملك هو رئيس لجنة القدس “.!

من بين الصهاينة من أصول مغاربية الوزيرة الليكودية ميري ريغف ( أو البهيمة كما يصفها مقربو نتنياهو) ريغف وصفت يوما صوت الآذان المنبعث من المسجد الأقصى بأنه "نباح كلاب محمد" وملك #المغرب يبرر التطبيع بأنه معني بالحفاظ على علاقته بالصهاينة المغاربة طبعا الملك هو رئيس لجنة القدس pic.twitter.com/6JzW3hGc6L — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 12, 2020

الوزير بوريطة وخلال مقابلته مع قناة “كان” العبرية أكد أن المغرب يرى دائما أن تطوير العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية ولا عملية السلام، بل سيكون مساعدا لها، موضحا أن ذلك “يساعد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأفاد بأنه يتمنى أن تكون الخطوة لمصلحة حل الدولتين واستقرار نهائي في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة مع حل الدولتين، وهذا يعني منذ البداية الاعتراف بدولة إسرائيلية وهذا ما حدث منذ التسعينيات، معلنا أن كل النقاط الأربع التي وردت في البيان الرسمي المغربي سيتم تنفيذها، وترتبط النقاط الأربع بفتح خط مباشر للطيران وإعادة فتح مكاتب الاتصال، وعودة العلاقات الدبلوماسية والعلاقات في المستويات كافة، وتعاون في شتى المجالات.

وأضاف أن “مواقف المغرب كانت دائما واضحة.. عندما قال ملك المغرب إننا نؤيد حل الدولتين، فهذا يعني أننا نعترف بدولة إسرائيل”.

وقال الوزير المغربي ردا على سؤال عن إمكانية قيامه بزيارة تل أبيب: “كل شيء ممكن”، مشيرا إلى أن الإعلان عن استئناف العلاقات مع إسرائيل جاء بعد أن نضجت الأمور.

وأضاف بوريطة: “كان التوقيت مناسبا لأنه كانت هناك مناقشات منذ أكثر من عامين ونصف العام بين الملك محمد السادس والإدارة الأمريكية حول قضية الصحراء وحول التطورات في الشرق الأوسط، كان هناك تواصل مستمر إلى أن تم إنضاج كل هذا، الاتفاق مع إسرائيل يمثل تطورا مهما جدا”.

وأوضح بوريطة أن المملكة المغربية وبخطوتها هذه، فقد اتخذت قرارا سياديا مرتبطا بسياقه الخاص وطبيعة العلاقة المغربية مع اليهود بصفة عامة وإسرائيل بصفة خاصة.

وردا على سؤال بشأن إمكانية فتح سفارات، قال بوريطة “يجب أن نرى كيف تتطور الأمور في المستقبل”.