اختلاط ورقص “على واحدة ونص”.. “شاهد” مطعم سعودي يطبق رؤية ابن سلمان وهذا ما يحدث بأطهر بقاع الأرض

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة، نظرا لما احتواه من اختلاط ورقص وغناء داخل مطعم سعودي في أرض الحرمين بجدة.

المقطع المتداول على نطاق واسع يظهر مدخل مطعم تقف على أبوابه سيدتان تتراقصان على أنغام موسيقى صاخبة.

بوابة مطعم في أحد أحياء #جدة هذه حصيلة سجن وقتل العلماء الأبرار اللي ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف و حرية مشايخ المطبلين اللي يحللون زنا الحاكم! pic.twitter.com/q9dtaS9IV7 — نورة الحربي (@n_alharbi12) December 13, 2020

وفي داخل المطعم، يظهر في أحد أركانه سيدة بدون غطاء للرأس، تغني أمام مجموعة من الموسيقيين الرجال الذين يجلسون خلفها.

وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء بسبب ما وصلت إليه أحوال المملكة في ظل الانفتاح غير المسبوق في عهد “محمد بن سلمان”، وتساءلوا عن مستقبل الأوضاع في المملكة لاسيما مع موجة التغريب الواسعة التي تشهدها البلاد.

وسبق أن فجر مقطع فيديو موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر فتيات يعملن داخل مقهى سعودي كـ”نادلات”، ويقدمن الطلبات، ويخدمن الزبائن، وهو أمر غير معهود بالمملكة، ما أثار حفيظة المغردين عبر مواقع التواصل، وخلق جدلاً واسعا بين سكان المملكة.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

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