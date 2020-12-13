كويتية تطلب الطلاق بعد ولادتها مُباشرة.. هذا ما فعله زوجها وأحرجها أمام معارفها!

تداولت حسابات كويتية إخبارية قصة مواطنة كويتية طلبت الطلاق من زوجها لأغرب سبب لا يخطر على بال.

وذكرت تلك الحسابات أن الزوجة طلبت الطلاق من زوجها لأنها ولدت مولودها بمستشفى حكومي وليس خاص، مما تسبب لها بإحراج شديد أمام معارفها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الذي أثار ضجة، ما بين مُشكك بصحته، ومابين مؤكد أنه حدث، مستنكرين تصرف المرأة.

فكتبت أنور المطيري: “قلنا أكثر من مرة أن الزوج ليس ملزماً بأن يدفع لك لتولدي خاص من أجل أن تقهري حماتك وصديقاتك، ألم الولادة نفسه بالحكومة أو الخاص، أما إذا أردتي عناية خاصة بعد الولادة فادفعي بنفسك”.

خبر مواطنة كويتية تطلب الطلاق من زوجها بسبب ولادتها في مستشفى حكومي .. ترا صج هـ الخبر جم مرة نقول

ترا الزوج مو ملزوم يدفع لج تولدين بـ خاص عشان تحرين حمواتج و رفيجاتج ألم الولادة نفسه حكومة أو خاص الباجي تساهيل من الله إذا تبين عناية سبيشل قرقشي مخباتج — أنوار المطيري (@al_m6eriah) December 13, 2020

وكتبت مغردة أخرى: “حين تلد المرأة لا تفكر بشيء بعدما ترى الموت بعينها سوى صحتها وصحة مولودها، ماذا حدث لعقول النساء لتخرب منزلها وتشرد أطفالها؟ أرجوكم لا تتزوجوا هؤلاء النساء ودعوهم في منازل عائلاتهم”.

الوحده بس تولد ماتفكر بولا شي عقب ماشاف الموت غير صحتها وصحت البيبي

استخفوا الحريم عشان الناس تخرب حياتها وتشرد عيالها .. !؟

تكفى هالاشكال لاتتزوج خلوهم فبيت أهلهم pic.twitter.com/KfPDyaTNR9 — kw (@Omy3Goob_q8) December 12, 2020

وكتب مغرد باسم فواز العمر: “هذي هبة بنات اليوم، يتزوجون وينجبون طفلاً ويطلبون الطلاق ليعيشون لوحدهم ويأخذون نفقة ويهربون من منزل أهلهم، لا تتزوجوا يا شباب، لا تكونوا صيدة”.

هذي هبة البنات هاليومين .. يتزوجون وييبون ياهل ويطلبون الطلاق على شان يعيشون بروحهم وياخذون نفقة وينحاشون من بيت اهلهم .. شباب لحد يتزوج لا تصيرون صيدات https://t.co/qU3f5UnZYt — Fawaz_alOmar 🇰🇼 (@fawaziiiin) December 12, 2020

ورأى أبو محمد الوسمي أن زوجها محظوظ، وكتب: “زوجها محظوظ لأنه تخلص منها بلا رجعة، وهي التي طلبت الطلاق، ولو استمرت معه لكانت ستجعل حياته مأساة”.

والله إنه محضوض زوجها إفتك منها بلا رجعة هي اللي طلبت الطلاق من كيفها وأرد وأقول محضوض زوجها وأقول لو استمرت معاه تطلع عيونة وتبهذلة بهذلة https://t.co/zb5FKJu8J3 — ابو محمد عواض الوسمي (@Awwadh_Harab) December 12, 2020

ولا يمكن لـ”وطن” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تاريخ حدوثه، بينما لم تُعلق الجهات المُختصة على القضية بشكل رسمي.

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