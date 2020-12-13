ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان يطلق “نكتة الموسم” والإمارات طبعت لخدمة الإسلام: “أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل”

كتب وطن
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أثار نائب رئيس ، موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد قوله إن تطبيع الخياني مع الكيان المحتل يصب في صالح العرب والمسلمين.

 

وفي تبريره لخطوة الإماراتية “الخيانية” قال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن): “أنا أستغرب.. تنكرون وجود اليهود وهم ما خلوا نبي وهم يتبعونه من مكان إلى مكان في الدول العربية، مساكين العرب عيال عمكم والنبي ابراهيم تزوج على أمهم أمكم هاجر وزعلوا عليكم….خلاص”

 

 

وزعم نائب رئيس شرطة أن التطبيع يصب في صالح الفلسطينيين وقال:”اذا ما كان يوما ما احد احفاد ابو مازن رئيسا لوزراء حكومة ..ما اكون اعرف قراءة المستقبل”

 

 

وتابع:”أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل.”

 

 

وحاول ضاحي خلفان تحبيب التطبيع للجمهور العربي بتبسيط الخيانة وإظهارها أمر طبيعي محتوم بقوله:”دولة إسرائيلية باغلبية عربية…الا يجوز ان تكون جزء من هذا العالم العربي.”

 

 

وطالب العرب بأن ينزعوا من قلوبهم كراهية اليهود، وقال:”2070الشارع بيتكلم عربي في كل زاوية في إسرائيل.”

 

 

 

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع .

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما حدث خيانة وطعنة في الظهر من قادة هذه الدول لفلسطين وقضيتها.

 

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