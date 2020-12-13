ضاحي خلفان يطلق “نكتة الموسم” والإمارات طبعت لخدمة الإسلام: “أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل”

أثار ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، موجة سخرية واسعة بين متابعيه بعد قوله إن تطبيع الإمارات الخياني مع الكيان المحتل يصب في صالح العرب والمسلمين.

وفي تبريره لخطوة التطبيع الإماراتية “الخيانية” قال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن): “أنا أستغرب.. تنكرون وجود اليهود وهم ما خلوا نبي وهم يتبعونه من مكان إلى مكان في الدول العربية، مساكين العرب عيال عمكم والنبي ابراهيم تزوج على أمهم أمكم هاجر وزعلوا عليكم….خلاص”

انا استغرب…تنكرون وجود اليهود وهم ما خلوا نبي وهم يتبعونه من مكان إلى مكان في الدول العربية…مساكين ..العرب عيال عمكم….والنبي ابراهيم تزوج على امهم امكم هاجر وزعلوا عليكم….خلاص — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وزعم نائب رئيس شرطة دبي أن التطبيع يصب في صالح الفلسطينيين وقال:”اذا ما كان يوما ما احد احفاد ابو مازن رئيسا لوزراء حكومة إسرائيل..ما اكون اعرف قراءة المستقبل”

اذا ما كان يوما ما احد احفاد ابو مازن رئيسا لوزراء حكومة إسرائيل..ما اكون اعرف قراءة المستقبل — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وتابع:”أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل.”

أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وحاول ضاحي خلفان تحبيب التطبيع للجمهور العربي بتبسيط الخيانة وإظهارها أمر طبيعي محتوم بقوله:”دولة إسرائيلية باغلبية عربية…الا يجوز ان تكون جزء من هذا العالم العربي.”

دولة إسرائيلية باغلبية عربية…الا يجوز ان تكون جزء من هذا العالم العربي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وطالب العرب بأن ينزعوا من قلوبهم كراهية اليهود، وقال:”2070الشارع بيتكلم عربي في كل زاوية في إسرائيل.”

فقط انتم انزعوا من قلوبكم كراهية اليهود… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

2070الشارع بيتكلم عربي في كل زاوية في إسرائيل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 12, 2020

وكانت إسرائيل وقعت اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، وأعلنت الخرطوم لاحقا استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة، فيما أعلن المغرب الخميس الماضي موافقته على إقامة علاقات كاملة مع تل أبيب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما حدث خيانة وطعنة في الظهر من قادة هذه الدول لفلسطين وقضيتها.

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