صدمة للإعلامي اللبناني الذي نشر خبر انفصال تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني

وضعت مصادر مقربة النقاط على الحروف فيما يتعلق بالأنباء التي انتشرت مؤخراً عن انفصال الفنان تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني.

وقالت المصادر إن الثنائي لم ینفصلا، وما يتداول عن ذلك غیر صحیح، دون تقدیم مزید من التفاصیل.

ولم يردّ تیم حسن على النبأ الذي يتحدث عن انفصاله عن وفاء الكیلاني وهو الخبر الذي نشره الاعلامي اللبناني المثير للجدل ایلي باسیل قبل عدة أيام.

ورأى بعض المتابعين أن التزام تيم حسن الصمت في ظل نشاطه على مواقع التواصل دلیلاً على خبر الانفصال.

ويرى متابعون أنه بإمكان تيم الإجابة عن أسئلة المتابعین حول الانفصال بكلمة واحدة “لا”.

وقال البعض أن مجرد قیام الكیلاني بوضع زر الإعجاب على أي منشور لـ”تيم” كفيل بنفي انباء الإنفصال.

ويُلاحظ ان تيم ووفاء لم يحذفا صوراً تجمعهما من حساباتهما على مواقع التواصل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.