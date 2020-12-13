تقرير عبري يدعي ان سلطنة عمان ستعلن التطبيع مع اسرائيل بعد المغرب
تقرير عبري يدعي ان سلطنة عمان ستعلن التطبيع مع اسرائيل بعد المغرب
تقارير

تقرير عبري: هذه الدولة ستكون التالية بعد المغرب في التطبيع مع اسرائيل.. وهذا ما تريده السعودية!

كتب وطن
1

ادّعت وسائل إعلامٍ عبريّة، أنّ سلطنة عمان ستكون الدولة التالية بعد التي ستعلن الكامل لعلاقاتها مع .

ويسود اعتقاد لدى صناع القرار في بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستطبّع مع إسرائيل، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الأحد.

وكشفت الهيئة عن أن من المرجح أن تنضم إلى ركب التطبيع حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض ومغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينضموا هم بأنفسهم إلى العملية .

وأضافت المصادر أنه “لهذا السبب لعبت السعودية دورًا محوريًا من وراء الكواليس في الاتصالات بين الرباط وواشنطن ودفعت المغرب إلى الإعلان عن التطبيع .

وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع أنه تجري اتصالات مع دول مسلمة أخرى للتطبيع مع إسرائيل وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلاديش وجمهورية المالديف.

ونهاية الأسبوع الماضي اعلنت المغرب تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، لتصبح الدولة الرابعة بعد والبحرين والسودان .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“هل لديك أموال.. تعال واستثمر وكن شريكا”.. هكذا فتح عيال زايد أحضانهم…

تقارير

هؤلاء هم المغاربة الأكثر صهيونيةً الذين يتفاخر محمد السادس بعلاقته الوثيقة بهم

حياتنا

بعد رقصها واحتضانها شباناً سعوديين .. “شاهد” ماذا تفعل شمس الكويتية في…

الهدهد

“شاهد” الإعلامي المنبطح لؤي الشريف يشارك “أبناء عمه”…

تعليق 1
  1. هزاب يقول

    التقرير الصهيوني سخيف جدا! مسقط وعمان مطبعة من زمان اوي! من عهد الهالك المقبور كابوس ! العلاقة الأمنية قوية جدا! من مطلع السبعينيات وتحديدا عام 1970م مع الوصول المشؤوم للحكم ومكتب عمان مفتوح في تل ابيب لتقديم استشارات جرب العصابات لدى ثوار القوات العمانية المنهارة وقتها امام ثوار ظفار ! بعدها بعقد وفي عام 1979م مع وصول الخميني للحكم طلب الهالك مساعدة الصهاينة في حماية مضيق هرمز! ومن 1970م إلى 2019م مدة حكم الهالك تمت زيارات عديدة لمسؤولين في الموساد حتى قيل لا بوجد رئيس للموساد من 1970م إلى 2019م لم يزور مسقط عمان! خخخخخخخخخخخ! ولا ننسى زيارات رؤساء الحكومة الصهيونية رابين بيريز ونتنياهو التي كانت أكثرها صخبا وفرحا لدى مقبور مسقط عمان في أكتوبر 2018م! إلى يوم هلاك العميل كابوس في 13 ديسمبر 2019م وليس كما يزعمون 11 يناير 2020م وهو على دين الهرولة والانبطاح للصهاينة! لذا كل ما سيحدث هو مجرد علانية العلاقة الآثمة بين مسقط عمان وتل ابيب! لا اكثر ولا أقل ! المكتب الامني من عام 1970 والمكتب التجاري من عام 1996م ! والعلاقات السياسية مساتمرة ! ما الجديد؟ على الأقل هذه المرة صدقوا مسقط مستقلة وذات قرار وحرة في الهرولة والانبطاح والتطبيع ! لأنه يتلاقى مع مصالح ولي الامر والحاكم الفعلي للكانتون بريطانيا! خخخخخخخ

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.