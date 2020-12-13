تقرير عبري: هذه الدولة ستكون التالية بعد المغرب في التطبيع مع اسرائيل.. وهذا ما تريده السعودية!
ادّعت وسائل إعلامٍ عبريّة، أنّ سلطنة عمان ستكون الدولة التالية بعد المغرب التي ستعلن التطبيع الكامل لعلاقاتها مع اسرائيل.
ويسود اعتقاد لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستطبّع مع إسرائيل، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الأحد.
وكشفت الهيئة عن أن من المرجح أن تنضم السعودية إلى ركب التطبيع حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض ومغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.
ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إن السعوديين يرغبون في أن تسبقهم بلدان أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينضموا هم بأنفسهم إلى العملية .
وأضافت المصادر أنه “لهذا السبب لعبت السعودية دورًا محوريًا من وراء الكواليس في الاتصالات بين الرباط وواشنطن ودفعت المغرب إلى الإعلان عن التطبيع .
وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع أنه تجري اتصالات مع دول مسلمة أخرى للتطبيع مع إسرائيل وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلاديش وجمهورية المالديف.
ونهاية الأسبوع الماضي اعلنت المغرب تطبيع علاقاتها مع اسرائيل، لتصبح الدولة الرابعة بعد الإمارات والبحرين والسودان .
التقرير الصهيوني سخيف جدا! مسقط وعمان مطبعة من زمان اوي! من عهد الهالك المقبور كابوس ! العلاقة الأمنية قوية جدا! من مطلع السبعينيات وتحديدا عام 1970م مع الوصول المشؤوم للحكم ومكتب عمان مفتوح في تل ابيب لتقديم استشارات جرب العصابات لدى ثوار القوات العمانية المنهارة وقتها امام ثوار ظفار ! بعدها بعقد وفي عام 1979م مع وصول الخميني للحكم طلب الهالك مساعدة الصهاينة في حماية مضيق هرمز! ومن 1970م إلى 2019م مدة حكم الهالك تمت زيارات عديدة لمسؤولين في الموساد حتى قيل لا بوجد رئيس للموساد من 1970م إلى 2019م لم يزور مسقط عمان! خخخخخخخخخخخ! ولا ننسى زيارات رؤساء الحكومة الصهيونية رابين بيريز ونتنياهو التي كانت أكثرها صخبا وفرحا لدى مقبور مسقط عمان في أكتوبر 2018م! إلى يوم هلاك العميل كابوس في 13 ديسمبر 2019م وليس كما يزعمون 11 يناير 2020م وهو على دين الهرولة والانبطاح للصهاينة! لذا كل ما سيحدث هو مجرد علانية العلاقة الآثمة بين مسقط عمان وتل ابيب! لا اكثر ولا أقل ! المكتب الامني من عام 1970 والمكتب التجاري من عام 1996م ! والعلاقات السياسية مساتمرة ! ما الجديد؟ على الأقل هذه المرة صدقوا مسقط مستقلة وذات قرار وحرة في الهرولة والانبطاح والتطبيع ! لأنه يتلاقى مع مصالح ولي الامر والحاكم الفعلي للكانتون بريطانيا! خخخخخخخ