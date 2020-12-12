حفيظ العلمي
حفيظ العلمي
الهدهد

ملك المغرب خذل الفلسطينيين.. وزير مغربي: سنبدأ الاثنين اتصالاتنا بالمستثمرين الإسرائيليين!

كتب وطن
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في أول خطوات الانبطاح المغربي للتطبيع مع ، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي ، أن وزارته ستبدأ اتصالاتها الاثنين المقبل بجميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في في المملكة.

 

وأوضح حفيظ العلمي، وفق موقع “هسبريس” المغربي، أن العديد منهم كانوا يتمنون الاستثمار في ، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون، مشيراً إلى أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للزراعة والإلكترونيات.

 

أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأمريكيين، أشار إلى أن مخاوف المستثمرين الأمريكيين في الصحراء الغربية سيتم تجاوزها بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب، مبيناً أن من بين القطاعات التي سيستثمر فيها الأمريكيون، المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بالمواصلات، مبدياً أمله في رفع الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق.

 

وأكد أن العديد من الدول ستتبع الولايات المتحدة في خطوتها، سواء عبر فتح قنصليات أو الاستثمار في الصحراء الغربية، مؤكدا أن وزارته ستبدأ اتصالاتها مع جميع المستثمرين الذين أبدوا في وقت من الأوقات الرغبة في الاستثمار فيها.

 

الجدير ذكره، أن المنتهية ولايته أعلن الخميس الماضي التوصل لاتفاق يقضي باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وذلك في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.

 

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تعليق 1
  1. Mahfoud omar يقول

    انا لا اعلم لماذا الملك فعل مثل هذه المعاملة؟؟!!
    كنت اظن ان المغرب اخر دولة افكر فيها ان يضع يدها مع اسرائيل

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