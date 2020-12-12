في أول خطوات الانبطاح المغربي للتطبيع مع إسرائيل، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي حفيظ العلمي، أن وزارته ستبدأ اتصالاتها الاثنين المقبل بجميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة.

وأوضح حفيظ العلمي، وفق موقع “هسبريس” المغربي، أن العديد منهم كانوا يتمنون الاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون، مشيراً إلى أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للزراعة والإلكترونيات.

أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأمريكيين، أشار إلى أن مخاوف المستثمرين الأمريكيين في الصحراء الغربية سيتم تجاوزها بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب، مبيناً أن من بين القطاعات التي سيستثمر فيها الأمريكيون، المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بالمواصلات، مبدياً أمله في رفع الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق.

وأكد أن العديد من الدول ستتبع الولايات المتحدة في خطوتها، سواء عبر فتح قنصليات أو الاستثمار في الصحراء الغربية، مؤكدا أن وزارته ستبدأ اتصالاتها مع جميع المستثمرين الذين أبدوا في وقت من الأوقات الرغبة في الاستثمار فيها.

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي التوصل لاتفاق يقضي باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وذلك في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.

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