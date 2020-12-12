عقد التطبيع انفرط.. انبطاح ملك المغرب شجع دولة جديدة على بيع القضية وابن زايد في قمة سعادته

يبدو أن عقد التطبيع قد انفرط في المنطقة منذ إقدام الإمارات على إعلان تطبيعها رسميا مع الاحتلال، حيث لحق بها إلى حظيرة التطبيع ملك المغرب محمد السادس، والذي شجع بدوره دولة جديدة اليوم على الخيانة وتوقيع اتفاقية سلام مزعومة مع تل أبيب.

وفي هذا السيقا ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” السبت، أن إسرائيل أقامت علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان التي تقطنها أغلبية بوذية وتقع شمال شرقي الهند.

ישראל- בהוטן ממלכת בהוטן וישראל חתמו על כינון יחסים דיפלומטיים מלאים. טקס החתימה נערך במעון שגריר ישראל בהודו רון מלכא.השגריר מלכא קיים טקס חילופי אגרות רשמי עם עמיתו שגריר בהוטן בהודו

Major General Vetsop Namgyel. שר החוץ אשכנזי הזמין את עמיתו הבהוטני Tandy Dorji לבקר בישראל. pic.twitter.com/C9xvGmvLqh — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 12, 2020

ويشار إلى أن عدد سكان مملكة بوتان لا يتجاوز الـ750 ألف شخص، وتجاورها الهند والصين.

ووقّع سفيرا إسرائيل وبوتان في الهند اتفاق إقامة العلاقات في مناسبة عقدت لهذا الخصوص في نيودلهي.

وبحسب موقع “واينت”، لا علاقة للاتفاق مع بوتان باتفاقيات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل مع دول عربيّة، آخرها المغرب منذ أغسطس الماضي.

ولبوتان علاقات دبلوماسية مع 5 دول فقط، وتأمل في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، “قريبًا”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان “وقعت مملكة بوتان وإسرائيل اليوم مساء، 12 ديسمبر 2020 اتفاقية بشأن العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وجرت مراسم التوقيع في منزل السفير الاسرائيلي لدى الهند الدكتور رون مالكي”.

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בסוף השבוע שעבר, שוחחתי עם עמיתי, הבהוטני, שר החוץ @FMBhutan וסיכמנו על כינון יחסים מלאים בין ישראל ובהוטן וכן סיכמנו כי מועד החתימה יהיה ה12.12.2020, ערב מוצאי השבת. שוחחנו גם על גיבוש תוכנית עבודה משותפת בתחומי ניהול המים, החקלאות, הבריאות ועוד. pic.twitter.com/IPQe1HpsNA — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 12, 2020

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي نشر البيان على موقع الخدمة الصحفية للوزارة ، “هذا القرار هو علامة فارقة مهمة في تعميق العلاقات الإسرائيلية مع آسيا”.

يُذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قد تحدث بالفعل مع وزير الخارجية البوتاني دامشو دورجي وناقش خطة للتعاون بين الدول في مجال إدارة المياه والزراعة والصحة ودعاه لزيارة إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي اعتبرته القيادة الفلسطينية خيانة لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

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