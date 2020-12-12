بعد فيديو البوس .. شمس الكويتية تثير ضجة بفيديو رقص مع سعوديين في جزيرة “دارين”!

نشرت الفنانة شمس الكويتية فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” في المملكة ما اثار موجة جدلٍ جديدة.

وكانت شمس الكويتية تعرضت لهجوم قبل أيام من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أن شمس الكويتية التي تزور السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات. كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس الكویتیة، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.