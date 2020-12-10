“شاهد” فيفي عبده بقميص نوم فاضح بأحدث ظهور وتقول خوفا من حسد جسمها:” ما شاء الله عليا”!

في أحدث إطلالة لها بعد إعلانها قبل أيام أنها تمر بأزمة صحية، نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده فيديو جديد، لطمأنة جمهورها علي حالتها الصحية.

وعبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عبرت فيفي عبده ، خلال الفيديو، عن حبها لجمهورها وعلقت قائلة ” اسكيوزمي ويلكم بااااك يا فوفة بحبكووووووا”.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وعرضت فيفي عبر الفيديو صورة قديمة لها في شقتها على الحائط بالحجم الطبيعي، ظهرت فيها بـ”قميص نوم” فاضح أظهرها عارية وكشف من جسدها أكثر مما ستر.

وعلقت الراقصة المصرية على صورتها بالثناء والتغزل بجسدها قديما وقالت خوفا من الحسد:”هذه أنا فوفا ما شاء الله عليا لا قوة إلا بالله”.

وكانت فيفي عبده قد نشرت أمس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وقالت “فيفي”: “أنا مش في المستشفى زي ما فيه ناس كاتبين أنا عيانة وبتعالج في البيت، عشان ضهري، ماعنديش حاجة خطيرة الحمد لله”.

وتابعت: “بس أنا محتاجة دعا الناس، وحرام كدة اللي هما كاتبينه ومطلعين عليا إشاعات كتيرة جدا، بس بطمنكم عليا وادعولي، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وقعة وتزول إن شاء الله”.

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.

وتتعمد فيفي عبده دائما نشر مقاطع وصور فاضحة لها على حساباتها بمواقع التواصل، لجذب أنظار الجمهور إليها بعدما كبر سنها ورغم ذلك تصر على التعري وعرض جسدها.

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