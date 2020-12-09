“شاهد” مفاجأة غير متوقعة بشأن “فيديو” سحل المرأة المنتقبة في السعودية وتعريتها!

فجرت تحقيقات السلطات السعودية مفاجأة غير متوقعة بشأن المقطع الذي غزا مواقع التواصل بالمملكة، لسيدة منتقبة اعتدى عليها شاب في مدخل عمارة بالضرب وحاول تعريتها.

وفي هذا السياق أصدر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بيانا بشأن “الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية”.

وقال “الغامدي” بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تمكنت من تحديد هويته الشخص، والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف “أوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن. وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة”.

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وأعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودي تحركه بسبب الاعتداء على إحدى السيدات في جدة.

وتفاعل المركز مع هاشتاغ متداول على موقع “تويتر”، بعنوان “أنقذوا معنفة جدة وأطفالها”، بحسب صحيفة “عاجل” السعودية.

وأكد “العنف الأسري” أنه تحرك بعد توثيق مقطع فيديو لاعتداء على إحدى السيدات في جدة. مشيرا إلى توجيهه إياها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة.

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