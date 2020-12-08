وافد عربي يُحاول اختطاف طفل مصري في الكويت لتفريغ شهوته الحيوانية.. وهذا ما حدث في آخر لحظة!

تعرض طفل مصري إلى محاولة اختطاف في منطقة المنقف في محافظة الأحمدي بالكويت من قبل وافد عربي بقصد خدش حيائه.

وبحسب مانقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني، فإن بلاغاً ورد إلى عمليات الداخلية يفيد بضبط وافد (20 عاماً)، من قبل المارة حاول استدراج وخطف طفل مصري بقصد الاعتداء عليه.

على إثر ذلك، تم إرسال دورية وتوقيف الوافد، وبسؤاله نفى ما ذهب إليه ولي أمر الطفل، مؤكداً أنه كان يسأل الطفل عن عنوان يقصده وأنه لا صحة لما ذهب إليه المدعي من أنه كان بصدد خدش حياء الطفل.

واقتيد المتهم إلى مخفر شرطة أبوحليفة للتحقيق معه.

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