“شاهد” مايا دياب ترقص مع طليقها رجل الأعمال .. هو مسلم شيعي وهي مسيحية!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال عباس ناصر، في حفل ميلاد ابنتها “كاي”.
ولاحظ المتابعون أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.
وتزوجت مايا من عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.
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