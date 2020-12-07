مايا دياب ترقص مع طليقها عباس عناصر في حفل عيد ميلاد ابنتها
مايا دياب ترقص مع طليقها عباس عناصر في حفل عيد ميلاد ابنتها
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“شاهد” مايا دياب ترقص مع طليقها رجل الأعمال .. هو مسلم شيعي وهي مسيحية!

كتب وطن
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية ​ وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال ​، في حفل ميلاد ابنتها “كاي”.

ولاحظ المتابعون أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

وتزوجت مايا من ​عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.

 

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