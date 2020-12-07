تركي الفيصل و محمد بن سلمان
تركي الفيصل و محمد بن سلمان
الهدهد

باحث إماراتي يدعو محمد بن سلمان إلى عزل تركي الفيصل من منصبه بعد أن أغضب “أبناء عمه” في تل أبيب!

كتب Author 2
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أثار الباحث الإماراتي في التاريخ، ، غضباً واسعاً لدى السعوديين بعد إساءته لولي العهد السعودي عبر تطاوله على رئيس المخابرات السابق الأمير ، بسبب هجوم الأخير على ، في مشادة كلامية مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

 

وتوعد منصور خلفان، الأمير السعودي تركي الفيصل بالعزل من منصبه الحالي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “تركي الفيصل يهاجم اسرائيل الصديقة والحليف الوفي للإمارات هجوم قوي يخالف رؤية الشيخ للسلام في المنطقة، شو منصبه ما اعتقد يطول فيه”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع السعوديين اعتبروا تغريدة المطبل الإماراتي إساءة للسعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، مهاجمين وحكامها ومعبرين عن رفضهم لكل أشكال مع إسرائيل.

 

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جاء ذلك، تعليقاً على الموقف الغريب الذي يتناقض مع سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسعى بكل جدية للتطبيع مع الاحتلال وحقق لإسرائيل مالم يتوقعه أحد. حيث شهد منتدى “حوار المنامة” الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد مشادة حادة بين وزير خارجية إسرائيل ورئيس السابق الأمير تركي الفيصل.

 

وشن المسؤول السعودي السابق تركي الفيصل، خلال جلسة شارك فيها أشكنازي أيضا، هجوما حادا على إسرائيل. إذ قال إنها تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.

 

كما اتهم الأمير السعودي إسرائيل بالنفاق، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى “إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية”

 

وقال إن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرا من أنه “لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم”، داعياً إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معا لإيران.

 

وفي معرض تعليقه على هذه الانتقادات، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أسفه إزاء هذا الموقف، وقال إن تصريحات الأمير “لا تعكس روح التغيير في الشرق الأوسط”.

 

وأشار أشكنازي إلى أن اتفاق التطبيع الذي أبرمته إسرائيل مع الإمارات والبحرين لا يحل محل المفاوضات مع الفلسطينيين بل يمثل فرصة لهم، داعيا الجانب الفلسطيني إلى استئناف مفاوضات غير مشروطة فورا”، متابعاً: “إسرائيل تنتقل من الضم إلى التطبيع، لذلك هناك فرصة سانحة لإيجاد حل للصراع”.

 

 

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تعليق 1
  1. أبو عرب يقول

    لو كان هذا الجاهل المتخلف (باحث في التاريخ) كما وصفتموه ، ما كان ليتفوه بهذه الحماقات التي تثبت أنه أجهل من يجهل التاريخ والجغرافيا والسياسية والأخلاق والدين

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