باحث إماراتي يدعو محمد بن سلمان إلى عزل تركي الفيصل من منصبه بعد أن أغضب “أبناء عمه” في تل أبيب!

أثار الباحث الإماراتي في التاريخ، منصور خلفان، غضباً واسعاً لدى السعوديين بعد إساءته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطاوله على رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، بسبب هجوم الأخير على إسرائيل، في مشادة كلامية مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

وتوعد منصور خلفان، الأمير السعودي تركي الفيصل بالعزل من منصبه الحالي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “تركي الفيصل يهاجم اسرائيل الصديقة والحليف الوفي للإمارات هجوم قوي يخالف رؤية الشيخ محمد بن زايد للسلام في المنطقة، شو منصبه ما اعتقد يطول فيه”.

تركي الفيصل يهاجم اسرائيل الصديقة والحليف الوفي للامارات هجوم قوي يخالف رؤية سمو الشيخ محمد بن زايد للسلام في المنطقة شو منصبه ما اعتقد يطول فيه pic.twitter.com/vA7yG9Yomo — منصور خلفان (@mansorkhalfan2) December 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع السعوديين اعتبروا تغريدة المطبل الإماراتي إساءة للسعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، مهاجمين الإمارات وحكامها ومعبرين عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

اسمه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل 🇸🇦 يامنصور خلفات — Atiah (@gh1_aTiAh) December 7, 2020

بالنسبه لتركي الفيصل هذا امر اخر لن تستوعبه ولن تفهمه ولن تصل بنسبة ١٪ من فكره السياسي والاستراتيجي

تحتاج مليون سنة ضوئيه لكي تصل ل ٢٪ من تدبيره واكرر ذلك السعوديه ذات سياده قويه لا يملكها الا حكامها وشعبها ولا يملكها احد

من هم توابع لغيرهم معروفون جيدا وذليلون بصورة الكبرياء 👍 — جلاد الليبراليه (@khald_ami) December 7, 2020

أولاً أسمه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل حفظه الله

ثانياً أسرائيل صديقتكم أما نحن فستظل عدوتنا للأبد

ثالثاً ليس هناك أحد وصي على رموزنا ومملكتنا فالسعودية العظمى هي قائدة العالم العربي ولإسلامي 💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦💚 — فراشة الوادي🌸🦋🌸🇸🇦💚💚💚 (@imissyoumum82) December 7, 2020

ما انصفكم غير هذا pic.twitter.com/UAedVCR2ae — محمود بن دغار العمري🇾🇪🇸🇦 (@wgwmb_5) December 7, 2020

لما الكبار في السعودية يتكلموا على الصغار في الإمارات السكوت ، يبوحضارة قديمة 😀🤪 — طَالبْ الحَمَد🌴 | ابو مُحَمّدْ 🇸🇦 (@talebalhamad) December 7, 2020

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جاء ذلك، تعليقاً على الموقف الغريب الذي يتناقض مع سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسعى بكل جدية للتطبيع مع الاحتلال وحقق لإسرائيل مالم يتوقعه أحد. حيث شهد منتدى “حوار المنامة” الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد مشادة حادة بين وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي ورئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل.

وشن المسؤول السعودي السابق تركي الفيصل، خلال جلسة شارك فيها أشكنازي أيضا، هجوما حادا على إسرائيل. إذ قال إنها تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.

كما اتهم الأمير السعودي إسرائيل بالنفاق، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى “إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية”

وقال إن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرا من أنه “لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم”، داعياً إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معا لإيران.

وفي معرض تعليقه على هذه الانتقادات، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أسفه إزاء هذا الموقف، وقال إن تصريحات الأمير “لا تعكس روح التغيير في الشرق الأوسط”.

وأشار أشكنازي إلى أن اتفاق التطبيع الذي أبرمته إسرائيل مع الإمارات والبحرين لا يحل محل المفاوضات مع الفلسطينيين بل يمثل فرصة لهم، داعيا الجانب الفلسطيني إلى استئناف مفاوضات غير مشروطة فورا”، متابعاً: “إسرائيل تنتقل من الضم إلى التطبيع، لذلك هناك فرصة سانحة لإيجاد حل للصراع”.

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