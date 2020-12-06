“شاهد” بدر البوسعيدي وزير خارجية عُمان يثير غضب تركي الفيصل عندما تحدث عن مؤامرة دول الجوار

أغضبت تصريحات بدر البوسعيدي وزير الخارجية سلطنة عمان، عن إحباط بلاده تدخلات في شؤونها الداخلية من قبل دول مجاورة في إشارة إلى فضيحة التجسس الإماراتية، وزير الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل الذي اندفع لتبرير التدخل بعلاقة عُمان بقطر وإيران.
وأكد بدر البوسعيدي أنّ عددا من البلدان تدخلت في الشؤون الداخلية لسلطنة عمان في إشارةٍ منه إلى ما يبدو الى خلال التجسس الإماراتية التي ضبطتها السلطنة.
وما لبث أن انتهى البوسعيدي من حديثه حول التدخلات الخارجية، حتى أصيب تركي الفيصل بالجنون واندفع مبرراً “سفالة” عيال زايد، بالتطرق إلى علاقة سلطنة عمان بقطر وإيران قائلاً :” سيد بدر شكرا على العرض الذي قدمته، قاموس عُمان الدبلوماسي الذي يستبعد كلمة مقاطعة هذا يعكس صورة عمان الفريدة بعدم كونها هدفا لجهود الجيران وفي تقويض أمن عمان وشعبها”.
وقال تركي الفيصل خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة”، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “هؤلاء الجيران الذي يقوضون الجهود استهدفوا هذه البلدان الإمارات ومصر وبلادي، آمل أن تعاملنا مع قطر كما عاملت عمان وعندها لن تكون هناك كلمة مقاطعة في جميع قواميسنا، وهل يمكن لفخامتكم إضافة كلمات عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى إلى قاموسكم التي يجب أيضا في المقابل إضافتها في خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بإيران”.
وزير خارجية #عمان ..
ليس في قاموسنا كلمة (مقاطعة) ..
و الأمير #تركي_الفيصل يرد ( بكل بلاغة ) pic.twitter.com/BlKnUQZWTA
— ابو سامي/حمود العتيبي (@hf__ot) December 6, 2020
وطار الكاتب السعودي البذئ والمطبل خالد الزعتر بتصريحات الأمير تركي الفيصل فكتب معلقاً على الفيديو حسب ما رصدت “وطن”، “رد مفحم وقوي من الأمير تركي الفيصل على وزير الخارجية العماني، اعتقد انه عقب هذه الكلمات القاموس السياسي العماني سيخضع للكثير من المراجعات”.
رد مفحم وقوي من الأمير تركي الفيصل على وزير الخارجية العماني ، اعتقد انه عقب هذه الكلمات القاموس السياسي العماني سيخضع للكثير من المراجعات ،،
pic.twitter.com/okRiTLKmPG
— خالد الزعتر (@khzaatar) December 5, 2020
خزعبلات الزعتر وتصريحات الأمير السعودي، قوبلت برد ناري من المغرد الشهير “الزناد العُماني”، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “ما زلت صغيراً ويحتاج لك مئات السنين حتى تعرف أبجديات السياسة العمانية وتُفنّد مفاهيمها التي نُسجت، ورصّت بالحكمة والدها، فالخطابات السياسية لا يفهمها إلا الساسة وليس من توضّوا (بالكونياك) آخر الليل”.
مازلت (صغيراً) ويحتاج لك مئات
السنين حتى تعرف أبجديات السياسة العمانية وتُفنّد مفاهيمها التي نُسجت، ورصّت بالحكمة والدها، فالخطابات السياسيةلا يفهمها إلا الساسه وليس
من توضّوا(بالكونياك )آخر الليل 😅 https://t.co/ItaJbattnB
— الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) December 6, 2020
وألقى البوسعيدي كلمة نارية خلال مشاركته في “حوار المنامة” السادس عشر، قائلاً إن ردّ السلطنة على التدخلات الخارجية في شؤونها لم يكن من خلال النزاع بل من خلال الحوار، وتوصلنا إلى تفاهمٍ معها “في إشارة إلى الإمارات” وتوقف التدخل، مضيفاً: “أتحدث عن تجربة وليس من ناحية نظرية، وإذا استطاعت عمان ان تفعل ذلك، فيمكن لدول أخرى القيام بذلك”.
ومعروف أنّ سلطنة عمان كشفت في يناير/كانون الثاني 2011 عن تمكن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على “شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية آنذاك دون أن توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.
وفي شهر آذار 2019، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران”.
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لايزال ابن الزنى محمد بن ودي مشوار بن نايج اكبر امير هو واخوه زنوة بني لحج خالد بن تطدلع وثالثهن الدكتور فتحتين خنثى ارامكو مع والدهم المخنوث سفهان مدري سلحان المسمي نفسه ملك على العمال.. ابن الزنى الشاذ اللوطي مبادل ملاحيس الدواعيس بشارع الدركتر سابقاً.. حيث لايزالون هكذا وبكل وقاحة قواهم المتجرأة على التمثيل بثقة وقوة وجوه احذية بلاستيكية.. امام اهالي لحوج عدن وباكستان العمالة طبعاً اللتي تغتصبهم ونسائهم أوساط الشوارع بتصوير مباشر بكل زاوية وشارع ورصيف ثم تقيدهم بالأعمال السحرية.. حيث لايوجد غيرهم مجتمع عمالي يتعاطى ويحتاج لذلك بحثاً عن المال سواهم.. التمثيل هكذا بكل وجوه احذية قوية وكأنهم شيأًً يذكر.. مع ان أحذية اقل مواطن اشرف من هذه الوجوه السفيهة..
وهكذا لايزال صاحب السمو الامير زنوة بن مطعم بن تكسي بن توصيل طلبات بن مول بن فندق خمسة اشواط آل سعود بمساعدة الجهات التنفيذية بقيادة عزوز بن فرقة السيف بن فرقة الهلال المستدير بن فرقة النور المستنير بن الفنان زبو حالي وحظنو مروح انففففف آل سعود.. هكذا على ماهم عليه كسابق عهدهم الديوثي المتبجح قاطعي ارزاق الاطفال بالكهانات والاسحار واللعاب القمار وضرب الغيب بالأسحار ورمي الحجر والحصي والبلورات وقراءة اقدار الجار والضرب في النار بنكهة التشمط والشذذ وفكاهات تفاهات سماجات علومهم الديوثة.. وكأنهم ليسو مجرد حثالة جرارين ديوثين فقط للجرارة والدياثة واللواط واللزنى الخاص بللقطاء مزابل الدول الطفيلية المقتاتة على كسوس اطياز بن زنوة آل سعود الجحر…
هكذا وبكل بجاحة وسماجة لحاسي ذروع العبيد والعمال من جميع ارجاء العالم لايزالون يرون انفسهم ربما شيأً يذكر وجوه الاحذية.. مع ان موجة كورونا بول العمال والعبيد وخياس خواصيهم وسراويلهم اللتي لاتزال تعج بالخرا والخياس في الدرعية اللتي آنفت كراهة روائحها كل ارجاء العالم لاتزال قائمة لوقتنا الحاظر… واللتي لايوجد لها دواء سوى استكمال التلقيح كما ذكر زعماء العالم..
وذلك تحت غطاء الرق الصمعاني المقوّد لحية ( اللي حثلة عواطف مخيخه متعكرة وغنزانه من كثر مايزنوبه بطّل يمشط اللحية بعد الدرعية هو واخوياه) وكبار الخنوث العملاء المنافقين وسديس كعبتهم مدري قحبتهم تكايات ايران والشيعة.. هكذا ممثلي الدين والايمان الاستعراضي الديكوري التجاري العريض ((جو.. جو.. جو.. غييييييييير.. خالص.. مع شويات بهارات وشعر ونفاثات وشعاويذ ومبنجات وتجويع واعاقات وتأخيرات وتغفيلات واشكالات متنوعة وإحاجة مع ضرب العقل مع كل وجبة ودرامة طويلة المدى.. وعصابات ساطية مسلحة.. وابد كلهم خاشين جو مع الاسلام الحلو المزاجي الكيييييف هذا.. ههههه روووووح.. طللللع.. خذ راحتك.. ماعندك احد.. بس عسى كيف السمرة البارح والليلة مع نساوين فلان وعلان المسحورين الشيخ والشريف والشخصية..والا الدبلكس مع وراعين المحلوين المسحورين.. والطقطقة كيف بالله بالتجسسات واللدسايس الشركية والكهانات وسرق الخصوصيات وإطاحة الشيوخ والشخصيات واللعب في عقول المجتمعات هههههههههه شي مرّه مرّه مرّه يمووووت ضحك للآآآخر خصوصاً مع المص واللحس وعاد مشتهى ونيل وسياسة وسرقات مع المزز والورعنه الحلوين.. والا مو.. يحلو يابن الزنوة ياخو القحبة اللي تحسدها على الزب.. وعاد مايحتاج العصابات المسلحة تحت الطلب بي وقت روتين معروف وسامج وغبي)) هههههههه .. والشيوخ الأإمة التقاة التكايات على الطلب اللي زنت فيهم الشيعة وايران لين احبلتهم هالمسمين نفسهم وهابيين وتبادلو معهم الشذوذ الى أن استفرغت الصين وامريكا من اقاصي العالم شرقاً وغربا…
وكأن عقولهم مضروبة لايعلمون ماذا يفعلون وماهم يفعلون ولكن لاألومهم ربما يكون ذلك التخبط والدوخة.. من دوار ابوال العبيد والعمال.. الواحد فيهم يتناج هو وامه واخته ويرضعونه امام بعضهم دون ادنى خجل.. وامام ومرأى العالم دون حياة من اسفه عامل لقيط وعييع… ثم قام احدهم او يقوم احدهم بعدها بالتصريح والتجهم بتلك الخطابات الرنانة وزيادة الاسعار والهياط والتعصب والتحكم والتنظيم التعصبي والتفتيش والتعنصر زعم وزعم وزعم واكل اموال الناس سطياً وسلباً ونهب وتعطيلاً وتجسسات واتهامات وسرقات.. مع شريطة شوفة النفس الضرورية على احد ابناء قبائل الجزيرة العربية فقط اللي طبعاً معدين مسبقاً بشتى انواع الحروب السابقة من طفولتهم بالسحر والكهانات والأذى والترصدات وقطع الارزاق والتعصبات والتلفيقات والسجون فقط لشوفة نفس امثال هؤلاء المرضى عليهم المتزعمين مرضياً حقيقة والبلاء الجاثم على صدور بعض ابناء الجزيرة العربية الاصليين.. مع رفقاء التبادل الجنسي والدبلكس باقي الاغلبية من ابناء زنى العمال والعبيد المتجنسون والمتنفذون مع زنوة بن سعود بن ودي مشوار اثنين خيط بس وصورتين وجرارة عند الطلب بن مطعم بن صيدلية بن مول بن شهادة كبيرة بن بعثة بن وضيفة وبن واسطة بن فندق خمسة اشواط… ديوثي اظخم دعارات العالم ..
وقد قررت عدم التعليق على امثال هذا العهر الداعر التأريخي والعالمي منقطع النظير.. انما فقط للتذكير..