ماذا فعل ابن سلمان بأطهر بقاع الأرض؟.. “شاهد” حفل رقص “خاص” من منزل لورين عيسى “والكل أخذ راحته”

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية بموجة غضب واسعة عبر وسم “#لورين_عيسى_تهدم_قيم_المجتمع”، وذلك عقب تداول فيديو أظهر حفلة رقص خاصة من منزل الفنانة الكردية المقيمة بالسعودية.

لورين عيسى وعبر حسابها بـ”سناب شات” نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في حفل خاص، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة عبرت عن غضب السعوديين.

غضب وانتقادات في السعودية ومطالبات بمحاسبة لورين عيسى بسبب رقصها في حفلة .. #لورين_عيسى_تهدم_قيمنا pic.twitter.com/lzKleCEhZT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 3, 2020

ولم يمض الكثير حتى تصدرت هاشتاج باسمها والذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وهاجموها عبره بشدة مطالبين بترحيلها.

من هي لورين عيسى؟

ويشار إلى أن لورين عيسى هي مخرجة مسرحيات كردية الأصل، مقيمة بالمملكة العربية السعودية، واشتهرت بموهبتها الفذة في إخراج وكتابة ونصوص مسرحيات عرضت على أشهر المسارح السعودية، وهي أول من رفع علم كردستان على أراضي المملكة في عروض الفلكلور الكردية في المملكة.

كم عمر لورين عيسى

ولدت الفنانة الكردية في 1979 في شهر مارس، وتبلغ من العمر 41 عامًا، وعملت كمخرجة ومخرجة مساعدة في العديد من الأعمال السينيمائية والمسرحية.

وبدأت الفنانة الكردية مسيرتها من خلال إعداد وإخراج البرامج التليفزيونية، ومن أشهر أعمالها برنامج “إشراقة” وهو يتحدث عن يوميات أصحاب الهمم، والبرنامج من فكرتها وإخراجها.

ثم انتقلت إلى مجال إخراج الدراما والأفلام والمسرحيات المختلفة، واشتهرت بالمسرحيات التي مثلت فيها دور المرأة وأهميتها في المجتمع وأبرز المشكلات التي تواجهها.

وهي أول كردية دخلت مجال الفن السعودي، وأصبحت مساعدة مخرج لأفلام من إنتاج ناصر القصبي، ثم عملت بالعلاقات العامة في مهرجان الإعلام والتكنولوجيا الخامس في عام 2012، وقامت بتأليف العديد من المسرحيات.