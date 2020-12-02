“شاهد” إطلالة فاضحة وحركة بذيئة بالأصابع.. هيفاء وهبي تثير الجدل برسالة لمن يريد “ركوب ظهرها”!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موجة جدل واسعة بين متابعيها بعدما فاجأتهم بنشر صورة بذيئة، بعثت بها رسالة لأشخاص لم تذكر أسمائهم.

هيفاء وهبي نشرت عبر خاصية “القصة” صورة استخدمت فيها “ايموجي” الأصبع الأوسط، والذي يرمز لفعل قبيح.

وكتبت هيفاء ما نصه:”ركبت هيدا الإكسسوار على كتافي لكل الي بيفكر انه بعده قادر يطلع عليهم”

واعتبر البعض أن هيفاء تشتم ابنتها الوحيدة زينب فياض التي تحاول التقرب منها.

كما نشرت هيفاء وهبي عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستانًا أحمر شفاف، وشعر أحمر اللون، في جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وأثارت هيفاء وهبي حالة كبيرة من الجدل بين متابعيها على تطبيق انستجرام، وذلك بسبب إطلالتها الفاضحة والتي بدت فيها بملابس عارية.

وعلى جانب آخر، نفت هيفاء وهبي شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيرى ، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر.

وقالت وهبى، من خلال تغريدتها: “اولا هو مازال مسجونًا منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي”.

واضافت :” ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل! 4: انا بلبنان”.

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