أمر يبشر بالخير وهذا ما حدث في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ أشهر

في مؤشرات مُبشرة لم تسجل سلطنة عمان وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت ذلك وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، المسبب لمرض “كوفيد – 19” خلال 24 ساعة.

هذا ووصل العدد التراكمي لوفيات فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان إلى 1430 شخصا، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد.

ونصحت الصحة العمانية المواطنين بضرورة تجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال لحماية أنفسهم والآخرين من انتشار الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك