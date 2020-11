“سامحوني يا اخوان”.. وفاة طالب طب أردني تثير جدلاً واسعاً حول النظام التعليمي وهذا آخر ما كتبه!

توفي طالب طب أردني في محافظة إربد شمال الأردن، بطريقة غامضة أثارت جدلاً في البلاد.

وتعددت الروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة وفاته، وقال بعض الناشطين إن الشاب العشريني محمد ابو زيتون فارق الحياة بعد أن خرجت رصاصة من سلاح والده عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيفه.

وفي رواية أخرى تداولها الناشطون، أن الشاب أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح والده، وما عزز هذه الرواية ما كتبه الشاب محمد ابو زيتون على صفحته قبل 20 ساعة من وفاته.

حيث قال في آخر منشوراته: “سامحوني يا اخوان”.

وكتب على صورته الشخصية: “لا تعاتب ولا تتعشم ، هِز غربالك وصفّيهم”.

وفجرت وفاة محمد ابو زيتون جدلاً بين الأردنيين الذين عبروا عن صدمتهم بمصيره، سواء كان قتلاً بالخطأ أو انتحاراً، خاصة أنه لا يزال طالباً جامعياً في عامه الأول، مؤكدين أنه شاب خلوق متدين.

وألقى بعضهم باللوم على النظام التعليمي في الأردن، والضغوطات التي تُمارس على الطلاب في الجامعات، ما جعله ينفجر ويتخلص من حياته بحسب “تعبيرهم”.

طالب الطب سنة اولى محمد أبو زيتون الي انتحر مبارح والي كان يعاني من اكتئاب غير مشخص ما هو الا مثال واضح على كمية الضغط السيء الي بواجهه الطالب الجامعي بشكل عام وطالب الطب بشكل خاص.

حالة محمد موجودة بشكل مخيف في اغلب كليات الطب وفعلا الله يرحمه ويعين اي طالب طب بعاني من هكذا ضغوط

— AhMAD but I'm not really mad. (@ahmad_shabib14) November 29, 2020