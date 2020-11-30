“سامحوني يا اخوان”.. وفاة طالب طب أردني تثير جدلاً واسعاً حول النظام التعليمي وهذا آخر ما كتبه!

توفي طالب طب أردني في محافظة إربد شمال الأردن، بطريقة غامضة أثارت جدلاً في البلاد.

وتعددت الروايات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة وفاته، وقال بعض الناشطين إن الشاب العشريني محمد ابو زيتون فارق الحياة بعد أن خرجت رصاصة من سلاح والده عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيفه.

الشب ما انتخر الشب والله اعلم وفاته بخطأ اثناء تنظيف السلاح الله يرحمه…

الي بدخل ع صفحته وبشوف بوستاته كلامه ما فيه شي بدل الا انه شب اخلاقه عاليك وطالب علم محتهد…https://t.co/Khn0zXy0Tl

هذا رأييي وانا حر فيه#محمد ابو زيتون — محمد رواشدة (@rawashdeh_382) November 30, 2020

انا ابن خال الشاب محمد ابو زيتون … انا ابن خاله والحكي مش صحيح هو ما انتحر

كان ينظف بالمسدس تبع أبوه ما كان عارف انه مسحوب وفيه طلقة بالرغم انه شايل الباغة فا بالغلط اجى اصبعه على الزناد واجت الطلقة بوجهه

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان https://t.co/5HQg9jNRcC — motaz abo zaytoon (@ZaytoonMotaz) November 30, 2020

وفي رواية أخرى تداولها الناشطون، أن الشاب أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح والده، وما عزز هذه الرواية ما كتبه الشاب محمد ابو زيتون على صفحته قبل 20 ساعة من وفاته.

حيث قال في آخر منشوراته: “سامحوني يا اخوان”.

وكتب على صورته الشخصية: “لا تعاتب ولا تتعشم ، هِز غربالك وصفّيهم”.

وفجرت وفاة محمد ابو زيتون جدلاً بين الأردنيين الذين عبروا عن صدمتهم بمصيره، سواء كان قتلاً بالخطأ أو انتحاراً، خاصة أنه لا يزال طالباً جامعياً في عامه الأول، مؤكدين أنه شاب خلوق متدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الزميل محمد ابو زيتون سنة اولى (كليه الطب) pic.twitter.com/mVEAHN7Ywf — Jonaid Al_jaradat (@JaradatJonaid) November 30, 2020

محمد ابو زيتون ضحية مجتمع مقرف.

الله يرحمك ويغفرلك يارب — Zaid (@ZaidBarh) November 30, 2020

وألقى بعضهم باللوم على النظام التعليمي في الأردن، والضغوطات التي تُمارس على الطلاب في الجامعات، ما جعله ينفجر ويتخلص من حياته بحسب “تعبيرهم”.

محمد ابو زيتون من نفس منطقتي

ما تعاملت معه بس شب عنده خوف من رب العالمين وخلوق

بدرس طب بشري في جامعة مؤتة

..

شو السبب الي خلّاه هلقد يضعف هل هو ضغط الدراسة والتعب النفسي من الدكاترة

ولا ضغط نفسي من الاهل ولا مشاكل عاطفيّة

ولا لأي سبب هلقد تعب

محنا كلنا تعبانيين والله 💔💔💔 — Osama-talal ✨ (@Osama_Alshlool) November 30, 2020

طالب الطب سنة اولى محمد أبو زيتون الي انتحر مبارح والي كان يعاني من اكتئاب غير مشخص ما هو الا مثال واضح على كمية الضغط السيء الي بواجهه الطالب الجامعي بشكل عام وطالب الطب بشكل خاص.

حالة محمد موجودة بشكل مخيف في اغلب كليات الطب وفعلا الله يرحمه ويعين اي طالب طب بعاني من هكذا ضغوط — AhMAD but I'm not really mad. (@ahmad_shabib14) November 29, 2020

عالم مخيف. الله يسامحه و يغفرله، شو الي وصلك لهون،انت بجيلي و عمرك من عمري و كل يوم الفكرة ببال اغلب الي بعمرنا، نصحى و منام و احنا ما منفكر انه غير الله يخلصنا من هالايام و ياخدنا عنده، #محمد_ابو_زيتون الصغار تعبو او ماتوا قبل الكبار، اتقوا الله فينا، كونوا معنا pic.twitter.com/cjdEfRWh2h — Nida'a Joudeh || نِداء جودة (@nidaajou) November 29, 2020

المرحوم محمد ابو زيتون طالب طب في سنة الأولى في جامعة مؤتة في ذمة الله ، ويقال ان الطالب أقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه . النظام التعليمي في كليات الطب بيئة خصبة للاضطرابات النفسية وفي بعض الكليات أكثر من غيره ، عن تجربة واطلاع واسع خطية محمد وامثاله من تدمير مستقبل .. pic.twitter.com/YhAbZpOxNp — Samer H. Alibraheemy , MBBS . (@SAlibraheemy) November 29, 2020

ولا زالت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد تحقق بحادثة العثور على جثة محمد ابو زيتون داخل منزله في بلدة كفراسد.

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