هل حاول محمد بن راشد إغضاب محمد بن زايد ويرفض التطبيع؟! .. هذا ما كشفه مستشرق إسرائيلي

تزامناً مع وصول أول رحلة لشركة “فلاي دبي” الجوية الى مطار بن غوريون في تل أبيب، قال المستشرق الإسرائيلي “جاكي خوجي”، إن حاكم إمارة دبي محمد بن راشد تحفظ على التطبيع مع اسرائيل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقال “خوجي” إن “اتفاق التطبيع مع أبو ظبي ليس سهلا عليهم، فليس الكل في الإمارات استقبله بحماسة”.

واعتبر المستشرق الإسرائيليّ أنه رغم وصول اول رحلة لشركة طيران فلاي دبي التي يملكها ابن راشد الى اسرائيل لا يعني أن “الأمير أصبح صديقا لإسرائيل”.

ورجح خوجي أن “الأمير فكر وتوصل لاستنتاج محتم، أنه ليس بوسعه رفض التطبيع مع إسرائيل دون إغضاب ولي العهد محمد بن زايد”.

وأضاف “في الأزمة الاقتصادية الحادة التي امتدت حدتها لفنادق دبي وفروع التجارة فيها، استنتج ابن راشد أنه من الأفضل العمل مع الإسرائيليين”.

واستقبل نتنياهو الخميس أول رحلة لشركة “فلاي دبي” الجوية التي وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من دبي.

اقرأ أيضا: بإشراف ضاحي خلفان .. هذا هو سر شحنة الدولارات التي وصلت في طائرة من الإمارات إلى بشار الأسد

قال نتنياهو، إنه يتوقع توسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى التطبيع.

و أكد أن “التطبيع لا يمكن إيقافه”.

وخلال استقباله سياحا إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، “إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعيا”.

وسبق لشركة طيران “فلاي دبي” أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل

أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

تابعوا قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة كل ما هو جديد،،

اضغط هنا وفعل زر الإشتراك