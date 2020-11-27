“شاهد” هل وقع هذا الثري الإماراتي في غرام الفنانة السورية نسرين طافش وأهداها شقة فاخرة!؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية نسرين طافش مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .
وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في دبي هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة.
لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.
وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.
صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل الذي اهداها هدية اخوية جزيرة في هونولولو .. و سيارة تطير تجميع كوكب بلوتو و الفيلة طارو و السقف وقع ولسا في ناس غبية و ناس بتستغبي و المفتاح عند الحداد و بقرة بقرتكم اكبر من بقرة بقرتنا المهم اي اشاعة يخرب بيت غبائكم 😂😂😂
غغغووود نايت 😘
— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 26, 2020