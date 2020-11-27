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“شاهد” هل وقع هذا الثري الإماراتي في غرام الفنانة السورية نسرين طافش وأهداها شقة فاخرة!؟

كتب وطن
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ للفنانة السورية مع رجل إماراتي زعم متداولوها أنّه أهداها شقة فاخرة تعبيراً عن صداقتهما .

وادّعت بعض الحسابات أن مدير الفندق الملكي في هو من ظهر مع نسرين طافش في الصورة.

لكنّ نسرين طافش غرّدت عبر حسابها بموقع “تويتر”، حول الأمر ساخرةً: “صديق نسرين الخيالي القادم من كوكب زحل، الذي أهداها هدية أخوية جزيرة في هونولولو، وسيارة تطير تجميع كوكب بلوتو”.

وأضافت: “الفيلة طارو والسقف وقع ولسة في ناس غبية وناس بتستغبى، والمفتاح عند الحداد وبقرة بقرتكم أكبر من بقرة بقرتنا المهم أي إشاعة يخرب بيت غبائكم”.

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