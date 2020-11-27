الأردن يجد صعوبة في إثبات وصايته على المسجد الأقصى بعد لقاء محمد بن سلمان مع نتنياهو
الأردن يجد صعوبة في إثبات وصايته على المسجد الأقصى بعد لقاء محمد بن سلمان مع نتنياهو
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“الغارديان” البريطانية: هذا ما يخيف الأردن وملكه من اللقاء السري بين محمد بن سلمان و نتنياهو

كتب وطن
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قالت صحيفة البريطانية إنّ يجد صعوبة في إثبات وصايته على بعد اللقاء الذي يعتقد أنه جمع بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين .

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ونشرت الصحيفة تقريراً للكاتبين “مارتن تشولوف ومايكل صافي” في تقرير عن تحدثا فيه عن مخاوف الأردن من أن يضعف التقارب بين إسرائيل والسعودية وصايته على المسجد الأقصى.

وتخشى عمان أن يؤدي تطبيع العلاقات بين البلدين إلى ضم إسرائيل للمسجد، خاصة أن إدارة تسعى في الوقت المتبقي لها إلى ترك إرث لها في الشرق الأوسط.

وقد عبرت الخارجية الأردنية عن هذه المخاوف في بيان أصدرته الأربعاء يعترض على “تغيير وضع المسجد”، قائلة إن “المملكة ستواصل جهودها لحماية المسجد والقيام عليه، والحفاظ على حق جميع المسلمين فيه، وفق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

ويخشى المسؤولون في الأردن أن يقدم ترامب ووزير خارجيته بومبيو مع نتنياهو على تغيير وضع المسجد الأقصى بمنح الوصاية عليه إلى مقابل تطبيع الرياض العلاقات مع إسرائيل. ويحجم هذا الاتفاق، إذا حصل، اتفاقات إسرائيل مع والبحرين.

 

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