“شاهد” فنان كويتي شهير يصف الكويتيين بـ الاغبياء ويثير غضباً واسعاً

تقدم المحامي الكويتي، محمد طالب، بدعوى قضائية ضد مواطنه الفنان الشعبي خالد الملا، وذلك بتهمة الإساءة للشعب الكويتي، ووصفهم بالأغبياء خلال لقاء تلفزيوني له عبر إحدى المحطات المحلية، وذلك في شكوى تقدم بها رسمياً.

وأعلن المحامي طالب، أنه تقدم بشكوى ضد الملا إلى النيابة العامة، اليوم الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ عل كرامة الناس، ووضع حد للإساءات المتكررة للقضاء.

المطرب خالد الملا يزق بالعموم | ثلاث ارباع الشعب الكويتي اغبياء ودنابك 😂😬 pic.twitter.com/qZnvV7rZTz — جبريت كويتي (@q8_jbret) November 26, 2020

وعلق المحامي طالب على حديث الملا في الشكوى، قائلاً: “الشعب الكويتي شعب طيب ومتعلم، وليس غبيا أو دنبكجيا. هذه إساءة جسيمة وألفاظ غير مقبولة ولا تعكس صورة المواطن الكويتي، هذا الكلام غير مقبول بتاتا”.

وجاءت الشكوى إثر نعت الملا للكويتيين بالأغبياء، وقوله بأن ثلاثة أرباعهم أغبياء، خلال لقاء مباشر له ببرنامج “ديوان” عبر قناة “الشاهد” الكويتية.

واليوم الخميس، قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، بسجن الفنان الشعبي خالد الملا عامين بتهمة الإساءة إلى القضاء.

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع تعهد الملا “بحسن سير وسلوك لمدة عامين”.

#فيديو || الاغنية التي تسببت بصدور حكم يقضي بسجن الفنان #خالد_الملا سنتين وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ في قضية «الإساءة للقضاء» pic.twitter.com/RgkH4eTUZR — جريدتكم (@ImeGrop) October 8, 2020

ويأتي حكم الاستئناف اليوم عقب أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار محكمة الجنايات حكمها بالقضية، والذي قضت فيه ببراءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، التي وجهتها إليه النيابة العامة بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج “اللوبي الرمضاني” عام 2019.

ومنذ عرض الأغنية في شهر مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي.

وتطرقت الأغنية إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد بينها القضاء، حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بحق القضاة، لتكون سببا في ضبطه برفقة مقدم البرنامج الإعلامي أحمد الفضلي والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك