خالد الملا
خالد الملا
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“شاهد” فنان كويتي شهير يصف الكويتيين بـ الاغبياء ويثير غضباً واسعاً

كتب وطن
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تقدم المحامي الكويتي، ، بدعوى قضائية ضد مواطنه الفنان الشعبي ، وذلك بتهمة الإساءة للشعب الكويتي، ووصفهم بالأغبياء خلال لقاء تلفزيوني له عبر إحدى المحطات المحلية، وذلك في شكوى تقدم بها رسمياً.

 

وأعلن المحامي طالب، أنه تقدم بشكوى ضد الملا إلى ، اليوم الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ عل كرامة الناس، ووضع حد للإساءات المتكررة للقضاء.

 

وعلق المحامي طالب على حديث الملا في الشكوى، قائلاً: “الشعب الكويتي شعب طيب ومتعلم، وليس غبيا أو دنبكجيا. هذه إساءة جسيمة وألفاظ غير مقبولة ولا تعكس صورة المواطن الكويتي، هذا الكلام غير مقبول بتاتا”.

 

وجاءت الشكوى إثر نعت الملا للكويتيين بالأغبياء، وقوله بأن ثلاثة أرباعهم أغبياء، خلال لقاء مباشر له ببرنامج “ديوان” عبر قناة “الشاهد” الكويتية.

 

واليوم الخميس، قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، بسجن الفنان الشعبي خالد الملا عامين بتهمة الإساءة إلى القضاء.

 

وقررت المحكمة وقف نفاذ الحكم بكفالة مالية بقيمة ألف دينار مع تعهد الملا “بحسن سير وسلوك لمدة عامين”.

 

ويأتي حكم الاستئناف اليوم عقب أكثر من ثلاثة أشهر على إصدار محكمة الجنايات حكمها بالقضية، والذي قضت فيه ببراءة الملا من تهمة الإساءة إلى القضاء، التي وجهتها إليه النيابة العامة بسبب كلمات أغنية سياسية أداها في برنامج “اللوبي الرمضاني” عام 2019.

 

ومنذ عرض الأغنية في شهر مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي.

 

وتطرقت الأغنية إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد بينها القضاء، حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بحق القضاة، لتكون سببا في ضبطه برفقة مقدم البرنامج الإعلامي أحمد الفضلي والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.

 

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