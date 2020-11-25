كويتي “عاق” يغرس سكيناً في رقبة والده بعدما تشاجر معه وهذا ما حصل بعدها!

في أغرب قضايا العنف الأسري بالكويت، قام مواطن عاق بطعن والده في رقبته بآلة حادة، في محاولة فاشلة لقتله.

وحول تفاصيل القضية، نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن مواطنا (47 عاما) قال إنه كان برفقة ابنه ( 26 عاماً)، وحدث خلاف بينهما وإذا بابنه يقوم بضربه بآلة حادة محدثاً جرحاً قطعياً بأعلى الرقبة حوالي 5 سم .

وحاول رجال الأمن التواصل مع الابن المدعى عليه، لكن هاتفه كان مغلقاً على الدوام.

وبعد إصرار الأب على تسجيل قضية ضرب مرفقاً معه التقرير الطبي الذي يؤكد إصابته، تحقق له ما أراده وطلب وكيل النيابة ضبط وإحضار المدعى عليه وعرضه على النيابة بمجرد توقيفه.

وأمر وكيل النائب العام بتسجيل القضية عنف أسرى في مخفر شرطة شمال غرب الصليبخات وتم تصنيف القضية تحت رقم 4 /2020 اعتداء بالضرب.

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